Pecoraro: “Scudetto? Spero vinca il Napoli”, e i social si scatenano contro il Procuratore Figc. L’uscita infelice del numero uno della Procura della Federcalcio fa scatenare i tifosi

Pecoraro ospite alla Rai presso Sottovoce

Nuove accuse social nei confronti del numero uno della Procura della Federcalcio, Giuseppe Pecoraro. Ospite presso gli studi della Rai alla trasmissione condotta di Gigi Marzullo, Sottovoce, il Procuratore ha confessato: «Il Napoli vincerà lo scudetto quest'anno? Ce lo auguriamo, noi napoletani ce l'auguriamo, come penso pure lei che è avellinese, ma lo deve meritare». Frasi che non sono state digerite, in particolare dai tifosi della Juventus, visto che lo stesso Pecoraro più volte ha puntato il dito contro i bianconeri, come ad esempio per quanto riguarda la questione Agnelli-Ndranghetas, sventolando intercettazioni telefoniche poi mai esistite, o come quando ha deciso di non intervenire sui cori razzisti contro Matuidi, o ancora, quando ha aperto un caso per la gomitata di Benatia a Pavoletti.

LA FRASE SUL TIFO

Pecoraro ha quindi rincarato la dose dicendo: «Per quale squadra faccio il tifo? Domenica la mia squadre del cuore è il Napoli, gli altri giorni tutte le squadre sono uguali». Dichiarazioni che una figura che dovrebbe essere superpartes come appunto il Procuratore capo della Figc, non dovrebbe fare, anche se il suo tifo è risaputo. Tali frasi ovviamente hanno scatenato i vari tifosi sui social, che hanno accusato appunto lo stesso Pecoraro di mostrarsi ancora una volta contro la Vecchia Signora. Pecoraro, nato a Palma Campania, ha preso il posto di Stefano Palazzi nell’estate del 2016, dopo aver svolto per anni il ruolo di prefetto di Roma.

