Probabili formazioni/ Inter Crotone: diretta tv, orario, notizie live (Serie A)

02 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazione Inter Crotone (LaPresse)

Inter Crotone sarà uno dei due anticipi di Serie A in programma domani: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in una partita che naturalmente avrà come grande protagonista Walter Zenga, per una notte avversario della sua Inter ma certamente mai nemico dei nerazzurri. Il romanticismo però non potrà trovare posto in campo: l’Inter deve tornare alla vittoria per spezzare un digiuno che dura ormai da due mesi, pena complicare ancora di più l’inseguimento alla prossima Champions League, mentre il Crotone cercherà un risultato a sorpresa che rafforzerebbe le speranze di salvezza della squadra calabrese. Andiamo allora adesso a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Inter Crotone alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Inter Crotone sarà visibile in diretta tv con ampia copertura su entrambe le piattaforme televisive che trasmettono la nostra Serie A. Sul satellite l’appuntamento sarà sui canali Sky Sport 1, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 1, mentre sul digitale terrestre dovrete sintonizzarvi su Mediaset Premium Sport oppure Mediaset Premium Sport HD. Per i rispettivi abbonati sarà garantita anche la diretta streaming video della partita di San Siro, tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CROTONE

LE SCELTE DI SPALLETTI

Quasi tutto ruota attorno alle precarie condizioni fisiche di Mauro Icardi, a causa delle quali dovrebbe giocare dal primo minuto Eder nel cuore dell’attacco nerazzurro. Una novità significativa in un’Inter che per il resto non dovrebbe cambiare molto, nonostante due mesi senza vittorie. In difesa non ci sono dubbi su Handanovic e sulla coppia centrale formata da Skriniar e Miranda, mentre come terzini sono da considerare certamente favoriti Cancelo a destra e D’Ambrosio a sinistra, a meno che l’ex Torino torni sulla sua fascia abituale e in quel caso a sinistra dovrebbe agire Santon, anche considerando che Nagatomo è passato in prestito al Galatasaray nell’ultimo giorno di mercato. Non si è mosso invece Brozovic, che a questo punto è favorito come trequartista nell’ormai classico ballottaggio con Gagliardini, che se invece dovesse giocare dal primo minuto porterebbe in posizione più avanzata Borja Valero, fermo restando i posti di Vecino, Candreva e Perisic anche se il calo dei due esterni è uno dei motivi principali del calo dell’Inter.

LE MOSSE DI ZENGA

Walter Zenga sicuramente riceverà un’accoglienza trionfale dalla Curva Nord e da tutto lo stadio, ma poi dovrà pensare ai punti per la salvezza. Partita da ex anche per il portiere Cordaz che nell’Inter è cresciuto e per Faraoni che però appare sfavorito nel ballottaggio con Sampirisi per completare la difesa dei calabresi, che per il resto vedrà la coppia centrale Ceccherini-Capuano e Martella come terzino sinistro. Capuano è uno degli acquisti di gennaio del Crotone che ha subito avuto spazio, come anche Benali a centrocampo e Ricci nel tridente offensivo. Ecco dunque che l’ex Pescara dovrebbe agire nel cuore della mediana, affiancato dalle due mezzali Barberis e Mandragora, mentre Ricci ricoprirà il ruolo di esterno destro d’attacco in un reparto che vedrà titolare anche Trotta come punta centrale e sarà completato da uno fra Nalini (favorito) e Budimir.

PROBABILI FORMAZIONI INTER CROTONE

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 33 D’Ambrosio; 11 Vecino, 20 Borja Valero; 87 Candreva, 77 Brozovic, 44 Perisic; 23 Eder. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 L. Lopez, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 21 Santon, 5 Gagliardini, 8 Rafinha, 17 Karamoh, 99 Pinamonti.

CROTONE (4-3-3): 1 Cordaz; 31 Sampirisi, 7 Ceccherini, 23 Capuano, 87 Martella; 10 Barberis, 92 Benali, 38 Mandragora; 11 Ricci, 29 Trotta, 9 Nalini. Allenatore: Walter Zenga.

A disposizione: 5 Festa, 78 Viscovo, 34 Simic, 93 Ajeti, 37 Faraoni, 20 Pavlovic, 14 Suljic, 13 Izco, 6 Rohden, 89 Crociata, 17 Budimir, 99 Simy.

