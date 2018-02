RADJA NAINGGOLAN/ "Vorrei firmare a vita con la Roma"

Il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, si confessa ai microfoni di Sky Sport per un'intervista esclusiva: "Resterei in giallorosso a vita". Tifosi in delirio.

Nainggolan (lapresse)

Radja Nainggolan si è confessato in una intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista della Roma ha parlato di passato, presente e futuro. Futuro che il belga vuole dipingere di giallorosso: "Qui a Roma sto benissimo - ha confermato il centrocampista - non vedo il motivo per cui dovrei andar via. Vivo bene, sono felice, ho tutto quello che devo avere, in questi casi neanche tutti i soldi ti possono far cambiare idea. Potrei firmare a vita per la Roma, anche perché ho rinunciato a tante squadre. A meno che la società un giorno decida di cacciarmi. In questo momento sono felice qui e l’importante per me è essere felice". I tifosi dei capitolini faranno i salti di gioia per la dichiarazione d'amore di Radja Nainggolan, che ha parlato anche della sua difficile infanzia: "Io sono cresciuto senza padre, quindi cerco di dare il massimo del mio tempo ai miei figli. Anche perché è un’esperienza che non raccomando a nessuno. Mia madre mi ha insegnato tanto, anche se poi sono andato via di casa abbastanza giovane, perché alla fine sono cresciuto in Italia". E' chiaro quindi che il calcio abbia ricoperto un ruolo importante per il mediano della Roma. Andare via di casa a soli diciassette anni è stata la sfida più difficile per Nainggolan, che ora si gode il momento e pensa a fare a bene con la maglia della Roma per togliersi nuove soddisfazioni.

Di Francesco vs Spalletti: le parole di Nainggolan

Il giocatore della Roma ha anche parlato dei due allenatori a cui la città è molto legata, ovvero Luciano Spalletti e l'attuale mister Eusebio Di Francesco. "Caratterialmente penso che Di Francesco sia un po’ più tranquillo rispetto a Spalletti. Spalletti si innervosiva anche perché leggeva una cosa sbagliata, o non so, sentiva una cosa e la faceva più grande di quella che era. Di Francesco, invece, è uno che guarda soltanto al lavoro, che è convinto di quello che fa, di quello che vuole". Infine una battuta sull'ex capitano Francesco Totti, per il quale Nainggolan ha speso parole molto positive: "Prima o poi la fine doveva arrivare, però farlo così, con così tanta gente, penso che per lui sia stato un momento brutto perché ha smesso, ma anche bello perché l’hanno seguito in tutto il mondo". Francesco Totti dunque si è fatto apprezzare sia in campo che fuori, parola di Nainggolan: "È una persona molto importante per me, anche per il ruolo che ha oggi. Dentro lo spogliatoio un po’ manca, anche soltanto per il personaggio, la persona, il nome, perché rappresenta Roma".

