Spalletti, Inter / "Zhang ha detto di no su Ramires e Rafinha l'ho trovato meglio di quanto pensassi"

Spalletti, Inter: il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia della sfida contro il Crotone di Walter Zenga. Ha parlato di calciomercato e anche della mancata convocazione di Mauro Icardi.

02 febbraio 2018

Luciano Spalletti ha voluto chiarire anche alcune importanti voci legate al calciomercato che hanno creato un po' di confusione all'interno dell'ambiente nella sessione di riparazione. Su Ramires ha spiegato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone: "Ho parlato di lui perché è un calciatore completo. Steven Zhang mi ha detto che non si poteva fare e mi sembra una persona corretta e coerente. Io vi ho detto che certi limiti non li potevamo oltrepassare e sarebbe stato difficile trovare giocatori in grado di migliorarci". Parole importanti anche per quanto riguarda Rafinha: "L'ho trovato meglio di quanto pensassi visto i problemi fisici che ha avuto in passato. Ha fatto degli allenamenti duri da reggere la scorsa settimana. E' uno di quelli che ci può dare molto dal punto di vista della qualità". (agg. di Matteo Fantozzi)

Domani l'Inter affronterà in casa il Crotone, ma il mirino è sempre puntato sul calciomercato. Nella sessione di gennaio si è parlato molto di Javier Pastore che però alla fine è rimasto al Paris Saint German. Luciano Spalletti è quindi tornato sull'argomento in conferenza stampa: "Il vero smacco di questa sessione di calciomercato è stato quello di non riuscire a proteggere i tifosi dalle false aspettative perché poi vengono trasformate in deusioni. Mi avete fatto dire che ho chiesto calciatori, ora mi state facendo dire che non sono contento. Non mi raccontate le cose come sono perché non lo sapete. Raccontate quel che immaginate. Questo discorso dell'irresistibile fascino del creare problemi vi garba moltissimo. Io non ho mai detto che mi mancavano giocatori". Sicuramente però ora è tempo di tornare a pensare al campo e di provare a ritrovare una vittoria che manca da fin troppo tempo.

Luciano Spalletti non è mai banale nelle sue dichiarazioni e ha voluto prendere parola alla vigilia della gara contro il Crotone che si giocherà domani sera allo Stadio Giuseppe Meazza. Il tecnico ha parlato anche della situazione legata a Mauro Icardi: "Non è convocato e quindi non può giocare da casa. Mauro Icardi vorrebbe esserci, ma ha un risentimento muscolare. Si poteva anche cercare il recupero, ma abbiamo optato per andare sul sicuro. Non vogliamo creargli problemi e rischiare di perderlo per ancora più tempo". Domani in attacco ci sarà probabilmente Eder come punta unica dietro ai soliti tre trequartisti. Mauro Icardi invece dovrebbe tornare in campo già dalla prossima settimana. Per lui è stato un periodo molto movimentato anche per un post su Instagram che sembrava preannunciare l'addio e che ha riaperto la voce sul possibile ritorno in Spagna per vestire la maglia del Real Madrid.

