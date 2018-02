Vibo Valentia Milano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Serie A1)

Diretta Vibo Valentia Milano: info streaming video e tv. Riparte la Serie A1 dopo la pausa di Coppa Italia: occhi puntati sui calabresi di Fronckowiak sempre in crisi di risultati.

02 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Vibo Valentia (da facebook ufficiale)

Vibo Valentia-Milano, diretta dagli arbitri Umberto Zanussi e Gianni Bartolini, è la partita di volley maschile in programma oggi venerdì 2 febbraio al Pala Valentia: fischio d’inizio fissato alle ore 20.30 per questo gustoso anticipo della 20^ giornata di Serie A1. Dopo le emozioni della Final four della Coppa Italia, tra prepotente la Superlega con due formazioni chiamate in campo ben fresche dopo le quasi due settimane di riposo di campionato. Un piccolo break per ricaricate le pile in vista di un finale di stagione davvero concitato e a cui la compagine della Tonno Callipo guarda avendo nel mirino l’impresa complicatissima di rientrare nella top eight per i play off scudetto 2017-2018. La classifica infatti non arride alla squadra calabrese, e pure Milano non puù affatto sentirsi al sicuro ora.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di Serie A1 tra Vibo Valentia e Milano sarà visibile in diretta tv, sulla rete nazionale: appuntamento quindi alle ore 20.30 al canale Raisport +, sempre punto di riferimento per tutti gli abbonati. Garantita come al solito anche la diretta video streaming del match di volley maschile, tramite il servizio gratuito Raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DEL MATCH (da raiplay.it)

QUI VIBO VALENTIA

Sulla carta il match di questa 20^ giornata della serie A1 non pare sorridere proprio alla Tonno Callipo: storico, stato di forma e classifica infatti stanno condannano la squadra calabrese ai gradini più bassi della graduatoria e neanche il cambio panchina con l’arrivo di Marcelo Fronckowiak pare aver sortito gli effetti sperati. Va comunque ricordato che nonostante la 12^ piazza occupata ora con solo 12 punti ottenuti, Vibo Valentia non ha perso la sua fama di squadra ostica, specie dopo le quasi due settimane di riposo giunte dopo un momento forsennato del calendario. Da sottolineare infine che negli ultimi 5 incontri di campionato, Vibo ha raccolto appena una vittoria, ma nelle tre sconfitte rimediate sono stati 4 i set vinti.

QUI MILANO

Se Vibo Valentia si presenta di fronte al pubblico di casa vantando numeri ben preoccupanti, anche Milano dopo tutto non se la sta passando bene, almeno rispetto alle aspettative di inizio stagione. La squadra di Andrea Giani è si alla settima piazza della classifica di Superlega con ben 29 punti ottenuti finora, ma nelle ultime uscite si è notato un certo calo nelle prestazioni. Sono infatti ben 3 i KO rimediati negli ultimi 5 incontri. A pesare nei risultati ottenuti finora senza dubbio l’assenza della punta di diamante di Milano ovvero lo schiacciatore Nimir Abdel Aziz, tra i migliori in quesa prima parte della stagione e fermatosi per un guaio muscolare. Staremo a vedere quindi se oggi Milano riuscirà a mettere a bilancio altri tre punti di peso anche senza l’olandese.

