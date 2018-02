Video/ Serbia Italia (1-1): highlights e gol della partita (Europei Futsal 2018)

Video Serbia Italia (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita del girone A degli Europei Futsal 2018. Azzurri fanalino di coda della graduatoria con un solo un punto.

02 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Italia Serbia Europei futsal

Con una vittoria, avendo già osservato un turno di riposo, l'Italia si sarebbe garantita la qualificazione ai quarti degli europei di calcio a 5, invece all'Arena Stozice di Ljubljana la nazionale di Menichelli non va oltre l'1-1 contro la Serbia che raccoglie il secondo punto dall'inizio del torneo e ora osserverà da spettatrice molto interessata lo scontro diretto tra i padroni di casa della Slovenia e gli azzurri. Sarà una sfida da dentro o fuori, chi vince va avanti, chi perde dovrà fare le valigie: Gabriel Lima e i suoi compagni non possono più permettersi passi falsi anche se troveranno un ambiente molto ostile per usare un eufemismo. Meriterebbe una copertina l'estremo difensore dei serbi, Aksentijevic, che tra i pali ha respinto di tutto impedendo all'Italia di sbloccare la contesa, invece saranno gli avversari a portarsi momentaneamente in vantaggio con Tomic che su punizione trafigge Mammarella e inguaia gli azzurri che reagiscono alla grande e ristabiliscono la parità con De Luca. Nel finale la lucidità lascia il posto alla stanchezza e alla fretta, nonostante i tentativi disperati di entrambi i quintetti di cercare il gol da tre punti il punteggio non cambierà più fino al suono della sirena. Tutto è ancora in ballo nel gruppo A, che ora vede la Serbia leader con 2 punti, a seguire Italia e Slovenia a quota 1: una tra queste andrà ai quarti, l'altra dovrà salutare la compagnia; in particolare gli azzurri passano se vincono o pareggiano almeno 3-3. Un po' di preoccupazione per le condizioni di Gabriel Lima che è uscito dal campo molto dolorante dopo aver preso una forte botta, la speranza è che il trauma contusivo si riassorba in tempo per tornare a disposizione contro la Slovenia tra un paio di giorni.

LE DICHIARAZIONI

Le parole di Roberto Menichelli, allenatore della nazionale italiana di futsal, ai microfoni di Fox Sports: "Partita dura e difficile, la Serbia ha giocato con una difesa molto bassa togliendoci gli spazi per attaccare, i ragazzi sono stati bravi a tenere la palla senza commettere errori. Abbiamo rimesso in piedi la gara, ora non ci resta che vincere la prossima. Ai giocatori non ho detto nulla, subito dopo la fine non ci parliamo, adesso pensiamo a recuperare le energie e le scorie, Gabriel Lima ha preso una botta ma non dovrebbe essere nulla di grave. Soddisfatti del pari in rimonta, ai fini della qualificazione questo risultato cambia poco e niente, abbiamo il dovere di battere la Slovenia"

