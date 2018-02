WALTER MAZZARRI, TORINO/ "Contro la Sampdoria: giocheremo ancora con la difesa a quattro"

Walter Mazzarri, Torino: il tecnico granata presenta la sfida contro la Sampdoria di domani. Conferma che in difesa si tornerà a giocare ancora a quattro e non passerà a tre.

02 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Walter Mazzarri, Torino - La Presse

Walter Mazzarri ha parlato della gara che vedrà il suo Torino pronto a giocare fuori casa contro la Sampdoria. Il tecnico ha sottolineato: "La Sampdoria di Marco Giampaolo è in un momento di grandissimo entusiasmo. Vincere contro la Roma all'Olimpico avrà sicuramente dato grande autostima. Noi abbiamo lavorato bene in settimana e abbiamo provato diverse soluzioni. Speriamo di riuscire a metterle in pratica già da domani". Sarà una partita importante anche per la classifica con il club granata che ha voglia di provare uno sprint verso alla zona Europa League. Il tecnico conferma poi che: "Dietro si continuerà a giocare a quattro almeno fino a quando le cose andranno bene. Quando hanno la palla gli altri voglio però che la squadra sia compatta e conceda poco. Dobbiamo avere la nostra identità di gioco e giocare sempre per vincere".

IL TECNICO SUL CALCIOMERCATO

Nella casella degli acquisti del calciomercato di gennaio per il Torino c'è uno zero che indica tutto sommato la soddisfazione da parte di Urbano Cairo e Walter Mazzarri di quello a disposizione. Sono partiti Gustafson, Sadiq Umar e Boyè che comunque non avevano trovato grande spazio. Alla vigilia della sfida contro la Sampdoria è tornato a parlare proprio Walter Mazzarri, che ha sottolineato: "Ora sono certo che saranno tutti concentrati sulle prossime partite con la fine del calciomercato. Quando mando in campo la squadra cerco di schierare chi è in grado di tenere i novanta minuti, a maggior ragione con la rosa profonda che ho a disposizione". Momento in cui Walter Mazzarri deve trovare la forza per cercare una svolta ulteriore per puntare alla zona Europa League che rimane comunque molto lontana. Già la gara contro la Sampdoria sa di spareggio da dentro o fuori con le due che sono subito dopo le big in classifica.

