Arianna Fontana/ Italia medaglia d'argento nella staffetta di short track! (Olimpiadi Invernali 2018)

Arianna Fontana guida l'Italia alla medaglia d'argento nella staffetta dello short track: clamoroso esito con Canada e Cina penalizzate. Oro alla Corea del Sud, bronzo all'Olanda

20 febbraio 2018 - agg. 20 febbraio 2018, 12.52 Claudio Franceschini

Arianna Fontana in finale nella staffetta di short track (Foto LaPresse)

L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nella staffetta dello short track: alle Olimpiadi invernali 2018 la nostra nazionale ripete quanto fatto quattro anni fa a Sochi e a Torino 2006, prendendosi il gradino più basso del podio nei 3000 metri. Mentre l’Olanda centra il record del mondo nella finale B (4’03’’4), Arianna Fontana guida le compagne di squadra (Lucia Peretti, Martina Valcepina e Cecilia Maffei) a uno storico risultato, il migliore per la nostra nazionale. L’oro lo vince la Corea del Sud, ma quello che succede è incredibile: a pochi giri dal termine una caduta dell’atleta coreana provoca il più classico dei “tamponamenti” nel quale finisce coinvolto anche il Canada. L’Italia perde praticamente un giro nel cercare di evitare la caduta, e quando taglia il traguardo è terza perchè il Canada si è fermato e la Cina, finita dietro la Corea, era nettamente avanti. Dopo minuti di grande ansia, il risultato clamoroso: Cina e Canada sono squalificate per reciproche scorrettezze, dunque l’Italia scala al secondo posto ma soprattutto il bronzo è clamorosamente dell’Olanda, che non si era qualificata per la finale A ma aveva vinto la finale B con tanto di record del mondo. Terza in una finale non disputata, ma con il miglior tempo di chi è davanti sul podio: si, lo short track regala anche questi clamorosi colpi di scena. (agg. di Claudio Franceschini)

LA FINALE DELLA STAFFETTA

Ariana Fontana è in finale nella staffetta dello short track, distanza 3000 metri: un’altra possibilità per l’atleta di Sondrio di mettere le mani su una medaglia alle Olimpiadi invernali 2018. A Pyeongchang la Fontana, che è la nostra portabandiera, scatterà alle ore 12:33 - minuto più, minuto meno - insieme alle compagne di avventura: Martina Valcepina che ha corso anche i 1500, poi Lucia Peretti e Cecilia Maffei sono i nomi delle atlete che proveranno a fare l’impresa. La semifinale ha visto le azzurre prendersi il record italiano: 4’05’’918 il tempo complessivo della nostra nazionale, comunque alle spalle di una Cina che si è anche presa il record olimpico in 4’05’’315. Le altre squadre da battere? Ovviamente il Canada, che nello short track viaggia sempre fortissima, e la Corea del Sud che ha vinto l’altra semifinale anche se in tempo superiore a quello dell’Italia (4’06’’387). Naturalmente conta il giusto: quello che sarà importante è il crono stabilito in finale, dove si assegnano le medaglie. Arianna Fontana ha già un oro al collo, il primo della sua carriera olimpica: lo ha vinto come sappiamo nei 500 metri che è la sua gara regina. Nei 1500 ha comunque raggiunto la finale, ma si è dovuta arrendere alla stanchezza tanto da rinunciare a lanciarsi in volata nell’ultimo giro. Martina Valcepina invece è stata eliminata in semifinale nella distanza lunga, chiudendo con la finale B.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

La finale della staffetta dei 3000 metri dello short track, alle Olimpiadi invernali 2018, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport: come sempre sarà questo canale a fornire le immagini dal vivo per gli eventi di Pyeongchang. Per tutti gli appassionati che non avessero a disposizione un televisore ci sarà poi la possibilità di assistere alla gara attraverso il portale www.raiplay.it, quello ufficiale della televisione di stato che permette la diretta streaming video senza costi aggiuntivi.

FINALE STAFFETTA SHORT TRACK, STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

LE POSSIBILITA’ DELL’ITALIA

Con già un oro al collo, Arianna Fontana non ha comunque intenzione di fare passi indietro: lo aveva ampiamente dimostrato nelle Olimpiadi precedenti, soprattutto a Sochi 2014. Allora l’atleta di Sondrio aveva vinto l’argento nei 500 metri e il bronzo nei 1500, ma pochi giorni dopo era comunque scesa sul ghiaccio russo per aiutare le compagne a vincere la medaglia di bronzo. Un evento storico che aveva fatto il paio con il terzo posto di Torino 2006, quando Arianna aveva meno di 16 anni ma aveva comunque stupito l’Italia e il mondo. Oggi sono sei le sue medaglie olimpiche: un oro, un argento e quattro bronzi. Quante e quali sono le speranze della nostra nazionale di andare a podio oggi? Sono tante: ricordiamo che quattro anni fa una formazione quasi uguale a quella di oggi (al netto di Elena Viviani, sostituita ora da Cecilia Maffei) era arrivata al terzo posto alle spalle di Corea del Sud e Canada, pagando però quasi tre secondi e mezzo di ritardo dall’argento. Sarà dura, anzi durissima: da vedere quello che succederà, di sicuro il fatto che ci siano solo quattro nazionali al via (e che i contatti possano spesso portare a squalifiche e penalità) contribuisco ad aumentare le nostre speranze.

