Bayern Monaco-Besiktas/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Bayern Monaco-Besiktas: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League, i bavaresi ospitano i campioni di Turchia.

Bayern Monaco-Besiktas, diretta dall'arbitro rumeno Ovidiu Hategan, martedì 20 febbraio 2018 alle ore 20.45, sarà una delle sfide dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Strani incroci della Champions League. Il Bayern nella fase a gironi, a causa della crisi iniziale costata la panchina a Carlo Ancelotti, ha dovuto lasciare il primo posto nel girone al Paris Saint Germain, perdendo lo status di testa di serie, guadagnato invece dai turchi del Besiktas, per la prima volta primi in classifica nella fase a gironi. Il sorteggio degli ottavi ha premiato però l'inarrestabile Bayern degli ultimi tempi con un incrocio alla portata, al contrario di quello riservato ai turchi.

Dopo aver perso due a uno in casa del Borussia Monchengladbach lo scorso 25 novembre, il Bayern Monaco infatti ha collezionato tredici vittorie consecutive in impegni ufficiali tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania. L'ultima, due a uno sabato scorso in casa del Wolfsburg con le reti di Wagner e Lewandoski, ha mantenuto i bavaresi a diciannove punti dalla seconda in Bundesliga, che potrebbero... scendere a diciotto se il Lipsia vincesse nel posticipo. Un dominio abissale che permette ora al Bayern di concentrarsi sulla Coppa, mentre il Besiktas è invece reduce da un pari in casa del Konyaspor ed è quarto in classifica in un campionato turco comandato a sorpresa dal Basaksehir.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Bayern Monaco Besiktas si potrà seguire in diretta tv sul digitale terrestre pay di Mediaset Premium, con tutti gli abbonati che potranno collegarsi sul canale Premium Sport 2 HD. Per chi vorrà seguire il match in diretta streaming video via internet, ci si potrà collegare sul sito play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BAYERN MONACO BESIKTAS

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso l'Allianz Arena di Monaco. Bayern padrone di casa schierato con Ulreich in porta, il brasiliano Rafinha schierato in posizione di terzino destro e lo spagnolo Bernat schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Javi Martinez e Sulé saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio all'altro spagnolo Thiago Alcantara, al francese Tolisso e a Rudy, mentre in attacco le ali saranno l'olandese Robben e il francese Ribery, con il bomber polacco Robert Lewandowski al centro dell'attacco. Risponderanno i turchi con il portiere spagnolo Fabricio alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Gonul, il portoghese Pepe, il cileno Medel e il brasiliano Adriano. A centrocampo il canadese Hutchinson e Ozyakup saranno i vertici arretrati di un centrocampo con l'olandese Babel, il brasiliano Talisca e il lusitano Quaresma di supporto al centravanti iberico Negredo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Al 4-3-3 di Heynckes, tornato sulla panchina dei bavaresi come ultimo allenatore del Bayern riuscito a conquistare la Champions League, si opporrà il 4-2-3-1 del tecnico turco Gunes. Le due squadre si ritrovano di fronte in Champions League a oltre vent'anni dall'ultima volta, quando si scontrarono nella fase a girone. Nell'andata a Monaco di Baviera, giocata il 17 settembre 1997, il Bayern Monaco si è imposto con il punteggio di due a zero, lo stesso della vittoria nel match di ritorno il Turchia, il 26 novembre 1997.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote per le scommesse sul match vedono favorito in maniera schiacciante il Bayern, con la vittoria interna della formazione bavarese quotata 1.17 da William Hill, mentre Unibet moltiplica per 22.00 quanto investito sul successo esterno dei turchi e Betclic per 8.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio. Bet365 quota l'over 2.5 e l'under 2.5 rispettivamente 1.36 e 3.10.

