Chelsea Barcellona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Chelsea-Barcellona: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League con i blues che ospitano i blaugrana.

20 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Chelsea-Barcellona, LaPresse

Chelsea-Barcellona, diretta dall'arbitro turco Cuneyt Cakir, martedì 20 febbraio 2018 alle ore 20.45, sarà una delle sfide dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Sfida stellare a Londra, tra un Chelsea che dopo il titolo d'Inghilterra dell'anno scorso in questa stagione non è riuscito a ripetersi in campo Nazionale, ma che si ripresenta agli ottavi di Champions dopo aver addirittura saltato un giro in campo continentale la scorsa stagione. Dall'altra parte il Barcellona con sette punti di vantaggio sull'Atletico Madrid sembra aver già messo una seria ipoteca sulla conquista della Liga, e va sottolineato come in Spagna la formazione Catalana sia ancora imbattuta quest'anno in campionato. In Europa il Barcellona ha trionfato nel 2015, ma nel 2014 e nelle due stagioni successive ha visto trionfare gli eterni rivali del Real Madrid, che a loro volta sono invece quest'anno in difficoltà in campionato. Logico che per il Barca la Champions diventi un obiettivo concreto, anche se i Blaugrana non si sono ritrovati certo favoriti dal sorteggio.

In linea con una stagione zoppicante, il Chelsea ha terminato al secondo posto il suo cammino nel girone di Champions alle spalle della sorprendente Roma di Eusebio Di Francesco, che l'ha anche battuto in casa con un rotondo tre a zero. Dopo due pesantissime sconfitte in campionato contro Bournemouth e Watford che hanno fatto vacillare la panchina di Conte, il Chelsea si è riscattato battendo in casa il West Bromwich Albion e vincendo in Coppa d'Inghilterra contro l'Hull City. Il Barcellona, dopo due pareggi sorprendenti contro Espanyol e Getafe che ne hanno rallentato un po' la corsa, è tornato a vincere sul campo dell'Eibar con i gol di Suarez e Jordi Alba, tenendo a distanza l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. che ha comunque recuperato dalla vetta quattro punti nelle ultime quattro partite della Liga. Vedremo quale delle due squadre dovrà veder tramontare i propri sogni europei in questa stagione dopo questo scontro.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Chelsea Barcellona si potrà seguire in diretta tv sul digitale terrestre pay di Mediaset Premium, con tutti gli abbonati che potranno collegarsi sul canale Premium Sport HD. Per chi vorrà seguire il match in diretta streaming video via internet, ci si potrà collegare sul sito play.mediasetpremium.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CHELSEA BARCELLONA

Le probabili formazioni che si affronteranno a Stamford Bridge: Chelsea in campo col portiere belga Courtois tra i pali e una difesa a tre composta dallo spagnolo Azpilicueta, dal tedesco Rudiger e dal danese Christiensen. A centrocampo l'altro spagnolo Fabregas farà coppia col francese Kanté, il nigeriano Moses sarà l'esterno di fascia destra e l'italiano Zappacosta l'esterno di fascia sinistra. In avanti, lo spagnolo Pedro e il belga Hazard saranno i fantasisti alle spalle del centravanti transalpino Giroud. Risponderà il Barcellona con il tedesco Ter Stegen alle spalle di una difesa a quattro con Sergi Roberto sulla fascia destra, Jordi Alba sulla fascia sinistra e Piqué e il colombiano Mina al centro della difesa. Il croato Rakitic completerà la linea a tre di centrocampo con il brasiliano Coutinho e Busquets, mentre in attacco si muoveranno l'uruguaiano Suarez, l'asso argentino Messi e Paco Alcacer.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il Chelsea di Antonio Conte scenderà in campo con un 3-4-2-1, mentre il Barcellona risponderà con il 4-3-3 disegnato dal tecnico Valverde. Le due squadre si ritrovano di nuovo di fronte in Champions League dopo la storica sfida di semifinale in cui il Chelsea ha rimontato un doppio svantaggio al Camp Nou, con Ramires e Fernando Torres che pareggiardono le reti di Busquets e Iniesta. Gli inglesi alzarono poi la coppa battendo in finale ai rigori il Bayern Monaco. All'andata fu il Chelsea ad imporsi di misura, il 18 aprile 2012 in quello che è di fatto l'ultimo precedente tra le due squadre in Champions League, con una rete di Didier Drogba.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker indicano il Barcellona come favorito per la vittoria con quota 2.15 offerta da William Hill per il successo esterno, mentre Bwin propone a 3.40 l'eventuale pareggio e Bet365 offre a 3.75 la quota per il successo in casa della squadra di Antonio Conte. Le quote sui gol realizzati vedono Unibet quotare 1.89 l'over 2.5 e a 1.94 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.