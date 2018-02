Discesa libera donne/ PeyongChang 2018: Fanchini 3^ in prova, Goggia prende il n°5 (Olimpiadi invernali)

Nella terza e ultima prova della discesa olimpica femminile, Nadia Fanchini ha portato a casa un ottimo terzo tempo. Sofia Goggia ha chiuso invece undicesima

20 febbraio 2018 Umberto Tessier

Nadia Fanchini La Presse 2017

Grande attesa per la discesa libera femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Peyongyang in corso di svolgimento in Corea del Sud, dove l'Italia si gioca chance di medaglia con Nadia Fanchini (terza nell'ultima prova) e Sofia Goggia (che invece non è andata oltre l'undicesima piazza. Ed è soprattutto da quest'ultima che ci si attende una grande prestazione in quella che viene vista dagli addetti ai lavori come la resa dei conti di una delle rivalità più entusiasmanti dello sci, quella tra la nostra connazionale e l'americana Lindsay Vonn. Intanto, in ragione della prima posizione nel ranking FIS, Sofia ha scelto per prima il numero di pettorale con cui scenderà in pista. Per lei ci sarà il pettorale numero 5 (poteva scegliere dall'1 al 9), una scelta di compromesso visto che è vero che partire per primi può essere un vantaggio ma allo stesso tempo con 4 atlete prima di lei avrà abbastanza riferimenti prima di concentrarsi sulla sua discesa. Lindsay Vonn, seconda a scegliere, ha optato per il pettorale numero 7; la Fanchini sarà invece la 16esima a partire. (agg. di Dario D'Angelo)

NADIA FANCHINI 3^ IN PROVA

La nostra Nadia Fanchini ha portato a casa il terzo tempo nella terza e ultima prova della discesa olimpica femminile, che si terrà mercoledì, alle ore 3 italiane, sulla pista di Jeongseon. La miglior crono è stata realizzata dall'austriaca Siebenhofer in 1'40"67, secondo per la svizzera Michelle Gisin in 1'40"87 e terzo posto per la bresciano grazie ad un 1'40"88. A chiudere i primi cinque posti ci sono la Lindsey Vonn, quarta, e Mikaela Shiffrin, quinta. Ricordiamo che la Shiffrin ha confermato la rinuncia alla discesa partecipando alla prova solo in vista della combinata. Con le seguenti parole la statunitense ha spiegato la sua scelta: "Oggi avevo bisogno di un allenamento, domani mi riposerò. La pista è splendida, un sogno per tutti. Ieri ero tesa, l'altro ieri sono stata conservativa ma oggi ho trovato quello che cercavo in termini di serenità di sciare. Perché il no dalla discesa? Se avessi fatto il miglior tempo in tutte le prove avrei ragionato diversamente, ma ieri non ho trovato né i tempi né una buona sensazione aerodinamica".

LA FIDUCIA DI NADIA FANCHINI

La Nadia Fanchini, nelle sue parole, ha fatto trasparire tanta fiducia in vista della gara apprezzando la bellezza della pista e sottolineando alcuni errori commessi nelle prove: "Pista bella e semplice e non banale, prima di salti e dossi. La neve ti permette tutto, è molto facile e quindi se sbagli paghi caro, sbagli due porte e prendi un secondo e mezzo. Io di solito scio sugli spigoli ma oggi ho cercato di mollare un po' di più. Dove ho sbagliato ieri non ho fatto molto bene nemmeno oggi, non ho preso giusta la linea che avevo visto in video. La gara comunque è domani, speriamo bene". Sofia Goggia ha chiuso invece undicesima a 61/100, a conferma di una prova senza particolari ambizioni riguardo il cronometro. La Goggia spiega di non aver voluto tirare in maniera particolare, indicando anche senza remore la vera favorita della gara: "Ho voluto provare solo i primi due intermedi, poi per il resto sono scesa senza tirare. La favorita è Lindsay Vonn. Non è questione di metterle pressione, ma ha più esperienza, ha alle spalle 81 vittorie in coppa del Mondo, medaglie olimpiche e mondiali. Lo ha già fatto e sa come si fa". La quarta azzurra a scendere in pista sarà Nicol Delago che in prova è riuscita ad essere più veloce di tre centesimi rispetto ad Anna Schnarf. Queste le impressioni della Delago "È andata bene, ho messo in pratica quello che volevo, non ho sbagliato come ieri, ho trovato un compromesso tra far mollare lo sci e non sbagliare perché non c'è il pendio che ti permette di prendere velocità". Ricordiamo infine che Federica Brignone si è presa un giorno di sosta per concentrarsi sulla combinata di giovedì, quindi non ha partecipato alla prova.

