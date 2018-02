Discesa libera femminile/ Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: il pronostico di Barbara Merlin (esclusiva)

20 febbraio 2018 INT. Barbara Merlin

Discesa libera femminile, Olimpiadi invernali 2018 (Foto LaPresse)

Sarà la gara del riscatto per Sofia Goggia, la discesa libera alle Olimpiadi invernali 2018? Sulla pista di Jeongseon, dove la bergamasca ha già vinto due volte, è lei la principale candidata alla vittoria; Lindsey Vonn l'avversaria più temibile, ma la stessa americana ha già dichiarato che la sciatrice da battere sarà la nostra Sofia. Seconda nella prova generale - alle spalle di Stephanie Venier - la Goggia proverà a cancellare la delusione del super-G e prendere la seconda medaglia per l'Italia nello sci alpino, dopo quella di Federica Brignone nel gigante. Una Brignone che sarà lei stessa al cancelletto di partenza della discesa; a completare il pacchetto delle azzurre Nadia Fanchini e Johanna Schnarf. Arriveremo a medaglia? Riuscirà Sofia Goggia a salire sul podio? Per un pronostico sulla discesa libera, per un commento sulla gara che si disputerà nella notte tra martedì e mercoledì, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva Barbara Merlin.

Cosa si aspetta dalla discesa libera alle Olimpiadi invernali? Intanto non sarà una discesa facile: ci saranno alta velocità e poca visibilità che potrebbero condizionare la gara. In più, cosa da non trascurare per l'esito della gara, sarà una discesa poco tecnica.

Lindsey Vonn è la principale favorita? No, secondo me rimane Ester Ledecka che ha già vinto il super-G ed è carica al punto giusto. La Vonn, pur restando una grande campionessa, non mi sembra così in palla in questi giorni.

Quali altri nomi per la vittoria? Naturalmente Sofia Goggia; poi ci metterei Tina Weirather che ha conquistato il bronzo nel super-G. La sciatrice del Liechtenstein avrà le sue chances per far bene, come la nostra Sofia.

Ci potrebbe essere qualche sorpresa? Possibile, anche perchè l'abbiamo già avuta nel super-G con l'oro della Ledecka...

Sofia Goggia saprà trovare il riscatto? Credo proprio di sì: dopo tutto in super-G quest'anno non ha grandi risultati, mentre la discesa potrà far emergere le sue doti tecniche e penso che Sofia possa farci vedere grandi cose.

Cosa si attende dalle altre italiane? Nadia Fanchini nei grandi appuntamenti ha fatto sempre cose importanti, ma forse sarà una pista non adatta alle sue caratteristiche perchè poco tecnica. Federica Brignone sembra in grande forma, ha già ottenuto la sua medaglia ma vale il discorso fatto per la Fanchini; poi ci sarà Johanna Schnarf, che potrebbe ottenere un buon risultato.

Come dovranno sciare le nostre atlete per andare a medaglia? Sciare tranquille come sanno fare: sono atlete molto brave e non dovrebbero nemmeno subire tutta la pressione che c'è attorno a loro.

Chi vincerà la discesa libera olimpica? Al netto della Ledecka che potrebbe inserirsi, mi aspetto un duello tra Goggia e Vonn: hanno fatto vedere grandi cose e mi attendo che si ripetano anche in questo contesto.

Con la speranza che sia Sofia a prevalere... Già, speriamo che ci regali qualcosa di fantastico in queste Olimpiadi!

(Franco Vittadini)

