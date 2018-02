FA Cup, Wigan-Manchester City (1-0)/ Video, incredibile: Citizens eliminati da una squadra di Serie C

FA Cup, Wigan-Manchester City (1-0), video, incredibile: Citizens eliminati da una squadra di Serie C. La capolista della Premier League perde contro una squadra di League One

Guardiola, allenatore Manchester City - LaPresse

Davvero clamoroso quanto successo nelle scorse ore in Inghilterra: il Manchester City, capolista nella Premier League, è stato eliminato in FA Cup dal Wigan, squadra che milita nella League One britannica, l’equivalente della nostra Serie C. Al DW Stadium finisce infatti con il risultato di una rete a zero in favore dei padroni di casa, e la marcatura porta la firma di Will Grigg, che ha trovato il gol all’80esimo, facendo esplodere lo stadio di casa. Una vera e propria beffa per la compagine allenata da Pep Guardiola, che sognava infatti di fare l’en plein, essendo ancora in corsa per la vittoria del campionato inglese (si trova a 16 punti di diistacco rispetto ai cugini del Manchester United), della Champions League (è già virtualmente ai quarti dopo il 4 a 0 a Basilea), e infine, nella Coppa di Lega (la finalissima si terrà domenica prossima contro l’Arsenal).

GIA’ NEL 2014 CON MANCINI…

E invece è arrivata l’eliminazione inattesa, e a nulla è valso l’assedio finale del Manchester. Citizens che tra l’altro hanno giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, causa l’espulsione di Delph nel recupero del primo tempo. Curiosità, non è la prima volta che il Wigan elimina il Manchester City. Già nel 2014, infatti, l’allora squadra allenata da Roberto Martinez, ebbe la meglio proprio sui Citizens nella finalissima di FA Cup, battendo a Wembley la squadra di Mancini. In Inghilterra la FA Cup è considerata quasi una sorta di coppa magica, proprio perché a volte succedono queste favole calcistiche, con squadra minori che riescono ad avere la meglio su compagini ben più blasonate ed attrezzate. Ora il Wigan affronterà il Southampton ai quarti di finale: chissà se la magia continuerà. Clicca qui per il video con il gol del Wigan e gli highlights della partita contro il City

