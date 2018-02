Florenzi alla Juventus?/ Calciomercato Roma, Marotta studia il colpo possibile

Florenzi alla Juventus? Calciomercato Roma, Marotta studia il colpo possibile. I campioni d’Italia in carica si sarebbero messi sulle tracce del tuttofare del club giallorosso

La Juventus potrebbe assicurarsi un nuovo calciatore della Roma in occasione della sessione di calciomercato della prossima estate. Il prescelto non è il centrocampista Pellegrini, bensì Alessandro Florenzi. La notizia potrebbe sembrare campata in aria ad un primo impatto ma in realtà racchiude in se una serie di aspetti che rendono l’operazione fattibile. Prima di tutto, come sottolineato da Tuttosport, Florenzi ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2019, e la proposta effettuata dalla Roma non potrà mai equiparare quella che la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto. Secondariamente, Florenzi troverebbe nella Vecchia Signora un gruppo molto nutrito composto da quei calciatori che giocano nella nazionale italiana, come ad esempio Buffon, Chiellini, Bonucci, Bernardeschi e via discorrendo.

IL CUORE DICE ROMA, LA MENTE…

C’è poi la necessità della Roma di cedere altri pezzi pregiati per far fronte al fair play finanziario, altro aspetto assolutamente da non sottovalutare, ed inoltre, il procuratore di Florenzi è Alessandro Lucci, già agente di Bonucci nonché personaggio fidato in casa bianconera. Se poi ci aggiungiamo il fatto che la Juventus sia alla ricerca di un innesto per la corsia di destra, ecco che appare subito chiaro il perché la trattativa non sia così utopica come sembrerebbe. L’unico elemento che potrebbe spingere Florenzi a dire di no alla Juventus, sarebbe la “romanità” dello stesso giocatore, lui che è cresciuto fra le fila giallorosse e che vorrebbe ripercorrere le orme di Totti e De Rossi. Resta da capire dove penderà la bilancia: verso il cuore giallorosso, o verso il progetto e i milioni di euro dei bianconeri? Fra pochi mesi scopriremo la risposta

