Juventus, torna Dybala/ Centravanti con Mandzukic e Douglas Costa: Allegri ci pensa

Paulo Dybala, attaccante Juventus - LaPresse

Sarà una Juventus in parte rimaneggiata quella che scenderà in campo questo weekend, nella sfida di campionato contro l’Atalanta in programma domenica sera alle ore 18:00. La cosa certa è che ci sarà Paulo Dybala. L’attaccante juventino è finalmente tornato disponibile, e già nel recente match contro il Torino è sceso in campo per l’ultima mezz’ora circa. La domanda però sorge spontanea: dove verrà piazzata la Joya? La sensazione circolante è che alla fine l’ex Palermo possa essere schierato in un tridente al centro dell’attacco. Il Conte Max dovrebbe quindi mandare in campo un 4-3-3 con appunto Dybala al centro dell’attacco, Mandzukic sulla fascia sinistra e Douglas Costa a destra. Del resto la Juventus non ha molte alternative, anche perché Higuain si è infortunato alla caviglia, riportando solo un trauma, ma restando a riposo contro i nerazzurri, in vista anche della sfida di Champions contro il Tottenham.

I MODULI ALTERNATIVI

Sicuramente fuori, invece, Bernardeschi, così come Cuadrado. Difficile invece che Dybala venga schierato sulla corsia di destra, visto che Allegri aveva già effettuato questo esperimento contro il Verona a fine gennaio, ma senza esiti positivi. Impossibile anche pensare ad un 4-2-3-1, a meno che non venga messo Mandzukic come prima punta, con Dybala in posizione di 10, e Douglas Costa e Alex Sandro sugli esterni. Lo schieramento più quotato resta quindi il 4-3-3 con un centrocampo composto da Matuidi, Pjanic, e uno fra Sturaro e Khedira in mezzo. Tutto questo, sempre che alla fine Higuain non compaia miracolosamente nell’elenco dei convocati. Del resto non è la prima volta che la Juventus e Allegri fanno pretattica, leggasi la vigilia di Napoli-Juventus, anche se l’Atalanta, e non ce ne vogliano i nerazzurri, sono avversario più alla portata dei bianconeri rispetto ai partenopei.

