MILAN, YONGHONG LI REPLICA ALLA GABANELLI/ Video, “mie risorse sane, voci irresponsabili”: ma no azioni legali

Milan, Yonghong Li replica all'inchiesta della Gabanelli sulla bancarotta e la cessione del Club: "mie risorse sono sane e regolari, voci irresponsabili contro di noi"

20 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Milan, Yonghong Li replica all'inchiesta Dataroom (LaPresse)

Dopo due giorni dallo scoop-inchiesta di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera a riguardo della (presunta) bancarotta del presidente del Milan in Cina, arriva poco fa la risposta in un video-messaggio proprio di Yonghong Li che ovviamente smentisce tutte le ricostruzioni fatte dalla maxi inchiesta di Dataroom (ecco qui tutta la ricostruzione nel dettaglio). Niente bancarotta, solo false notizie anche da alcuni soci del Club, ma - a sorpresa - non viene minacciata alcuna azione legale contro chi avrebbe detto solo falsità, come ritiene il club rossonero. «Nelle ultime quarantotto ore ho visto che sono state riportate dai media alcune notizie irresponsabili che hanno danneggiato il Club, le mie società, la mia famiglia e me stesso. Da quando ho acquistato il Milan ho affrontato ogni tipo di difficoltà e sopportato una pressione senza precedenti. In seguito a questi rumors e notizie irresponsabili, ho voluto creare un ambiente tranquillo intorno alla squadra e alla società», spiega Yonghong Li nel suo video messaggio giunto direttamente dalla Cina.

Il n.1 del Milan, a cui viene contestato di essere in bancarotta e di non avere le coperture per aver speso tutti quei soldi nei primi mesi di proprietà, spiega di non comprendere quali finalità vi siano dietro alle “voci” raccolte dalla Gabanelli nell’inchiesta: «ono arrivate ormai al punto di danneggiare pesantemente il Club, le mie società e la mia famiglia. Pertanto vorrei cogliere questa occasione per spiegare, augurandomi che sia l’ultima volta, che la situazione relativa a tutte le mie risorse personali è completamente sana e che sia il Club sia le mie società, stanno lavorando regolarmente. Auspico, dunque, che non venga data credibilità a notizie non vere ma che si focalizzi l’attenzione su ciò che sta più a cuore a me e a tutti voi, ovvero la gestione e la crescita della squadra e che continuiate a supportare Mister Gattuso. Noi faremo tutto il possibile per portare nuovamente il Club al vertice».

Dalla Cina il messaggio del Presidente Li Yonghong a tutti i tifosi rossoneri pic.twitter.com/gN4DFvUEMq — AC Milan (@acmilan) 20 febbraio 2018

COMMISSARIO FIGC, “SONO PREOCCUPATO”

Poche righe, cui ne seguono altre di stima e commento dell’ultima parte di stagione sportiva che finalmente sorride un po’ al Milan e ai suoi tifosi. Ma resta ancora una volta “bizzarro” che una società come il Milan venga attaccata, messa alla “berlina” in una inchiesta giornalistica che fa accuse ben pesanti e dirette e l’unica reazione che arriva è un comunicato dalla Cina in cui oltre al “è tutto falso” non viene presa alcuna azione legale. Nessun avvocato che querela; nessuna rivendicazione di una propria legittima verità; nulla di tutto questo, anzi il comunicato parla paradossalmente di più dei successi di Mr Gattuso e dei suoi ragazzi (gli unici davvero encomiabili a risollevarsi in un clima del genere attorno e dentro la società). È di oggi l’appello di “forte preoccupazione” fatto dal commissario straordinario Figc, Roberto Fabbricini proprio sulla situazione dell’A.C. Milan: «Sì, sono preoccupato perché è una situazione che coinvolge una grande squadra e un grande patrimonio sportivo della federazione. Vediamo come si sviluppano le cose, certo alcune prime pagine fanno pensare molto, per cui dobbiamo stare molto attenti». Non solo, secondo Fabbriccini nei prossimi giorni potrebbero tenersi alcuni contatti proprio con Yonghong Li per «cercare di capire. Bisogna stare dentro le cose per poter giudicare cercherò di mettermi in contatto con qualcuno per cercare di capire e se ci sono margini per poter stare tranquilli o meno. Certo, il patrimonio del Milan è un patrimonio enorme».

