Manchester City Inter Primavera/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Manchester City Inter Primavera: streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Insidiosa trasferta per i nerazzurri negli ottavi di Youth League

20 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Manchester City Inter Primavera, Youth League (Foto LaPresse)

Manchester City Inter Primavera sarà diretta dal danese Mads-Kristoffer Kristoffersen; alle ore 18:00 di martedì 20 febbraio si gioca presso il Mini-Stadium per gli ottavi di finale della Youth League 2017-2018. Si tratta di una partita secca: la squadra vincente si qualificherà per i quarti (per i quali verrà poi effettuato un altro sorteggio) e dunque ci sarà la possibilità di arrivare ai calci di rigore, un’eventualità non sconosciuta ai nerazzurri che hanno dovuto batterli nel turno precedente - vale a dire i playoff. La Youth League entra nella sua fase calda: si viaggia spediti verso la Final Four. Ricordiamo che si tratta di una competizione che, riconosciuta e organizzata dalla UEFA, mette di fronte le società che partecipano alla Champions League con le squadre maggiori; il calendario nel primo turno ricalca quello della principale competizione europea, parallelamente si è giocata la Domestic Champions Cup che vedeva impegnate le formazioni vincitrici del loro campionato nazionale (tra cui appunto l’Inter).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Manchester City Inter Primavera sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre a pagamento, che fin dalla fase a gironi aveva i diritti sulle partite di Youth League; per oggi pomeriggio l’appuntamento è con Premium Sport 2 o Premium Sport 2 HD. In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla sfida del Mini-Stadium di Manchester anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video grazie all’applicazione Premium Play che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Partita molto difficile per l’Inter Primavera: il Manchester City è una delle migliori squadre giovanili nel panorama europeo. Lo ha dimostrato negli anni scorsi, lo ha dimostrato in questa stagione nella quale ha dominato il suo girone, vincendolo senza penare troppo (un pareggio e una sconfitta, ma dopo aver vinto le prime quattro partite ed essersi preso il primo posto che gli ha consentito di evitare i playoff). Vero è che gli inglesi non sono mai arrivati nemmeno in semifinale; è questo il loro obiettivo per quest’anno. Potrebbe esserlo anche per l’Inter, che si è guadagnata il diritto ad essere qui avendo vinto lo scudetto la scorsa primavera. La squadra di Stefano Vecchi ha dimostrato di saperci fare anche in Europa: i due turni della Domestic Champions Cup sono stati superati in maniera brillante, poi è arrivato il playoff contro lo Spartak Mosca nel quale l’Inter ha sofferto ed è anche andata ad un passo dall’eliminazione, ma ha saputo conquistare i calci di rigore al termine dei quali si è presa la qualificazione. L’esperienza parla in favore del Manchester City, ma l’Inter ha sicuramente le carte in regola per qualificarsi ai quarti, anche se sarà costretta a giocare fuori casa questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY INTER PRIMAVERA

Simon Davies schiera il suo Manchester City Under 19 con il 4-3-3: davanti al portiere Grimshaw agisce una linea difensiva con Francis e Latibeaudiere che sono i difensori centrali, mentre sulle corsie laterali agiscono Duhaney come terzino destro e Wilson dall’altra parte. In mezzo al campo dovrebbero essere confermati i tre che hanno più minuti in questa stagione: Davenport e Matt Smith accompagnano l’azione dello spagnolo Iker Pozo, di fatto il punto di riferimento della mediana. Nel tridente offensivo l’italo-argentino Benjamin Garré gioca come esterno sinistro; dall’altra parte del campo c’è Matondo, l’attaccante dovrebbe essere Touaizi. Attenzione però a Phil Foden: ormai è stabilmente aggregato alla prima squadra di Pep Guardiola, ma per questa partita il tecnico catalano potrebbe “prestarlo” ai giovani. L’Inter oscilla tra il tridente offensivo e il trequartista: dipende dalla posizione occupata da Zaniolo, che può fare la mezzala come appunto il supporto alle spalle delle due punte. Che dovrebbero essere Pinamonti e Odgaard; con i tre davanti invece tornerebbe utile Matteo Rover - ma anche Colidio, che potrebbe essere titolare come esterno sinistro. In mediana Rada, che non ha giocato in campionato perchè squalificato, sarà il playmaker con Emmers e Schirò schierati da interni; Lombardoni e Nolan (o Bettella) faranno da centrali a protezione di Dekic, sulle fasce ecco invece Valietti e Marco Sala che partono nettamente in vantaggio rispetto alla concorrenza diretta (soprattutto Corrado, impiegato venerdì pomeriggio contro la Sampdoria).

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai fornisce le quote per questa partita di Youth League, e ci presenta un quadro nel quale il Manchester City è leggermente favorito: siamo infatti a 1,80 per la quota assegnata alla vittoria interna della squadra inglese (segno 1), mentre c’è totale parità tra le altre due eventualità che riguardano 1X2 finale. Sia per il pareggio (segno X) che per un successo esterno dell’Inter Primavera (segno 2) il vostro guadagno sarebbe pari a 3,65 volte la somma che avrete deciso di investire. E’ invece interessante notare il 2,45 posto sulla possibilità NoGol (viceversa, Gol vale 1,45): secondo le previsioni della Snai questa partita dovrebbe chiudersi in ogni caso con entrambe le squadre capaci di andare a segno.

© Riproduzione Riservata.