Milan, Bonucci/ “Gattuso è impressionante per la carica che trasmette, mai visto uno come lui”

Milan, parla Bonucci: “Gattuso è impressionante per la carica che trasmette, mai visto uno come lui”. Il commento del capitano rossonero, che incensa il proprio allenatore

Gennaro Gattuso, allenatore Milan - LaPresse

E’ un Milan che sembra finalmente aver trovato la retta via. La vittoria contro la Sampdoria di domenica sera, ha mostrato finalmente una squadra in forma, sia dal punto di vista atletico, quanto da quello mentale e del gioco. Merito di Gennaro Gattuso, che in poco meno di tre mesi ha rivoltato come un calzino il povero Diavolo, facendolo appunto diventare una squadra con una sua identità. Difficile capire dove arriverà questo Milan, se in Champions League, se in finale di Coppa Italia o di Europa League, fatto sta che ora come ora i rossoneri sembrano potersela giocare (quasi) con tutti. E nelle scorse ore il capitano dei meneghini, Leonardo Bonucci, ha voluto incensare proprio il tecnico calabrese. Uscendo allo scoperto ha infatti ammesso: «È il primo ad allenarsi a Milanello. Impressiona per quanta carica trasmette. Credo di non aver mai visto nulla di simile in nessun altro allenatore».

UN BONUCCI RITROVATO

Sono 21 i punti totalizzati dal Milan nelle undici partite guidate da Gattuso, ma è soprattutto nelle ultime uscite che la compagine milanese ha impressionato, visto che nel 2018 è la squadra che ha fatto più punti dietro solo a Juventus e Napoli, irraggiungibili da qualsiasi altra formazione. Merito anche di un Bonucci tornato finalmente ai livelli della Juventus: «Ci abbiamo messo un po’ di tempo per conoscerci e – ha proseguito il difensore della nazionale italiana - anche in questo, Gattuso è stato fondamentale. Nelle prime partite non ci aiutavamo tra di noi. Proprio come è accaduto durante la finale tra Juventus e Real Madrid. A proposito di quella gara: Cristiano Ronaldo è il più forte calciatore contro cui ho giocato. Ogni volta che ci siamo incontrati, ha sempre fatto gol. Insieme a Messi, sono i due fuoriclasse per eccellenza. Rubano il tempo al difensore in ogni occasione». Ed ora arrivano due partite verità per il Milan: prima la trasferta a Roma contro i giallorossi, e poi il derby con l’Inter. Dopo questi 180 minuti si capirà dove può veramente arrivare il Diavolo di Gattuso.

