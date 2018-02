Nuova Honda RC213V/ MotoGp, foto la presentazione a Jakarta: Marquez pronto a ripetersi

La nuova Honda RC213V pubblicata su Instagram

Sono stati tolti i veli alla nuova Honda, la moto che correrà a breve nel campionato del mondo MotoGp 2018. Si chiama RC213V e ancora una volta sarà la moto da battere. Marc Marquez ha portato al primo posto la sua antenata, e quest’anno proverà ovviamente a ripetersi. I primi test effettuati la scorsa settimana hanno evidenziato le enormi qualità del nuovo bolide giapponese, una scheggia rispetto a tutte le altre contendenti per il titolo mondiale, a cominciare dalla Ducati di Dovizioso e dalla Yamaha di Valentino Rossi. Per vederla all’opera bisognerà ovviamente aspettare il prossimo 18 marzo, quando a Losail, in Qatar, prenderà il via appunto il campionato. In sella, come detto prima, troveremo ancora Pedrosa e Marquez, coppia nata addirittura sei anni fa, fra le più longeve nel panorama motoristico europeo.

LA PAROLA AI PROTAGONISTI

Il campione del mondo spagnolo ha però il contratto in scadenza al termine della prossima stagione, e non ha escluso di guardarsi attorno in caso di proposte interessanti, anche se la sua permanenza nel Team Repsol è senza dubbio quella più quotata. Alla presentazione, avvenuta stamane a Jakarta, vi era anche il team manager Alber Puig, che ha ammesso: «Anche quest'anno la squadra cercherà di fare il meglio che potrà, soprattutto il meglio che potrà per supportare i nostri piloti che sono pronti per competere per il titolo. I nostri competitor sono forti ma noi non scendiamo in pista per vincere. Siamo contenti che inizi la stagione e speriamo che sia ricca di successi». Ottimista anche Marquez: «E’ bello essere qua, ho buone sensazioni con la moto e con il team, abbiamo lavorato molto per sviluppare la moto e siamo pronti per cominciare». Infine il commento di Pedrosa: «Sono molto felice di essere qui, non vedo l’ora di cominciare la stagione in Quatar con questo grande team». Clicca qui per le foto ufficiali della nuova Honda RC213V

