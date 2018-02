Nuova Renault RS18/ Formula 1 presentazione in streaming video e info diretta tv: foto (oggi 20 febbraio 2018)

Nuova Renault RS18: Formula 1 presentazione in streaming, info video e diretta tv. Oggi verrà svelata una nuova monoposto per il prossimo Mondiale (20 febbraio 2018).

Renault RS18 (foto da Instagram)

E’ tutto pronto per la presentazione di una nuova monoposto facente parte del campionato di Formula 1 2018. Si tratta precisamente della Renault e della sua RS18, che verrà svelata quest’oggi. Dopo la Williams, la Red Bull e la Haas, è quindi giunto il momento di togliere i veli alla monoposto francese guidata da Hulkenberg e Sainz Junior.

LA FOTO DELLA RENAULT(COPERTA)

Il grande giorno della presentazione della Renault RS18 che competerà nel Mondiale di Formula 1 2018 è arrivato. Mancano pochissime ore al momento atteso da migliaia di fan che non vedono l'ora di scoprire la nuova livrea della monoposto che nella stagione automobilistica che sta per iniziare verrà guidata da Nico Hulkenberg e Carlos Sainz Jr.. Ad accrescere la suspence ci sta pensando da giorni profilo Twitter della scuderia francese. Dopo aver intrattenuto i fan con dei video tutorial che mostravano la costruzione dei modellini della monoposto, adesso sull'account della Reanult è apparsa la foto della macchina che sarà svelata alle ore 16. Sì, coperta da un telo nero imperscrutabile però: non c'è niente da fare, nessuna spy-story, per vedere la Reanult RS18 e conoscere le sue caratteristiche dovremo aspettare le 16...(agg. di Dario D'Angelo)

Good morning everyone, it's LAUNCH day!!

Tune in at 15:00 UK time. Twitter, Facebook, Instagram, Weibo, YouTube... It doesn't matter which one, we'll be launching our R.S.18 on them all. #LaRS18IsComing #RS18 #RSspirit pic.twitter.com/aknyNgtB3O — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 20 febbraio 2018

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PRESENTAZIONE DELLA RENAULT

L’evento è fissato per le ore 16:00, e sarà visibile per tutti in diretta streaming. La presentazione della Renault avverrà infatti in diretta attraverso il sito ufficiale della casa automobilistica francese, leggasi renaultsport.com, nell’apposita sezione Formula 1. Sarà quindi possibile godersi lo spettacolo attraverso lo smartphone, il tablet o eventualmente il personal computer. Ricordiamo che la presentazione della Renault RS 18 non sarà invece visibile in diretta tv, su nessuna emittente a pagamento ne tanto meno a titolo gratuito. Chi volesse utilizzare dei metodi alternativi, potrà sfruttare i social network della Renault e della Formula 1, in particolare, Facebook, Twitter e Instagram, dove verranno pubblicati i nuovi scatti della monoposto giallo-nera.

CHE STAGIONE CI ASPETTA?

La Renault RS18 monterà lo stesso motore 6 cilindri ibrido dell’Aston Martin Red Bull e della McLaren, e come detto sopra, sarà guidata dal confermato Nico Hulkenberg, e dalla new entry Carlos Sainz Jr. Quest’ultimo è passato di recente dalla Toro Rosso appunto alla casa francese, prendendo il sedile che sembrava potesse finire al polacco Kubica. La Renault sarà interamente costruita “in casa”, nel senso che la parte aerodinamica e quella motoristica saranno appunto realizzate dalla nota casa transalpina. Motori, che come dicevamo, verranno forniti anche alla Red Bull e alla McLaren, con quest’ultima che ha deciso di terminare il rapporto con Honda dopo i disastrosi risultati delle ultime stagioni. Lo scorso campionato la Renault ha mostrato segni di miglioramento rispetto al nefasto 2016, chiudendo con 57 punti in totale, e superando la Toro Rosso, merito soprattutto dell’arrivo di Hulkenberg dalla Haas (al posto di Magnussen). In parte deludente invece Carlos Sainz, che è sbarcato nella scuderia francese per le ultime quattro gare, in cui ha totalizzato solo un settimo posto. Le sensazioni circolanti in casa Renault sono positive, e il team transalpino sembrerebbe pronto per un ulteriore salto di qualità, in questo campionato del mondo 2018 ormai prossimo a fare il suo esordio.

