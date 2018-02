Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live, medagliere, programma e italiani (oggi 20 febbraio)

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia

20 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Olimpiadi invernali 2018: Arianna Fontana (LaPresse)

Le Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 propongono oggi martedì 20 febbraio un’altra giornata molto interessante. Per la precisione, il medagliere dei Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchirà grazie ad altre cinque finali, distribuite dalla notte fino al primo pomeriggio italiano. Si comincerà già alle ore 2.00 italiane, quando prenderà il via il decisivo programma libero della danza di pattinaggio di figura, con due coppie italiane in gara: si tratta naturalmente di Anna Cappellini/Luca Lanotte e di Charlene Guignard/Marco Fabbri. Sarà un grande spettacolo, da seguire con grande attenzione anche in ottica azzurra, che ci terrà compagnia per qualche ora. Nel frattempo, in montagna si disputerà la finale dell’halfpipe femminile di freestyle, la cui terza e decisiva manche sarà in programma per le ore 3.18: non ci saranno però italiane in gara.

OLIMPIADI INVERNALI 2018: LE FINALI DI OGGI

Le altre gare si svolgeranno invece quando sarà ormai giorno anche in Italia. Cominciamo dalla combinata nordica, unica disciplina rimasta interamente maschile nel programma delle Olimpiadi invernali: oggi sarà il giorno della gara che, per quanto riguarda il salto, prevede la prova dal trampolino grande (LH) alle ore 11.00 italiane, seguita naturalmente da una 10 km di sci di fondo in tecnica libera alle ore 13.45. Per l’Italia in gara naturalmente Alessandro Pittin, uomo di punta della combinata nordica nostrana, oltre ad Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Lukas Runggaldier. Grande attenzione poi alle ore 12.15, quando prenderà il via la staffetta mista del biathlon, unica gara in cui uomini e donne gareggiano insieme nello sport che unisce sci di fondo e tiro: le prime due frazioni sono femminile e le ragazze dovranno percorrere 6 km ciascuna, poi tocca ai maschi per 7,5 km a testa (2x6 km + 2x7,5 km, per dirla con la sigla ufficiale). In questa gara l’Italia fu di bronzo a Sochi 2014 e anche stavolta proporremo un quartetto competitivo con Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch.

IL MEDAGLIERE DI PYEONGCHANG: LE SPERANZE ITALIANE

Per il medagliere dell’Italia potrebbe essere un’occasione per migliorare il bilancio di due medaglie d’oro, un argento e tre bronzi, anche se l’evento clou della giornata sarà verosimilmente la staffetta femminile dello short track, che si disputa sulla distanza dei 3000 metri ed è in programma alle ore 12.29. Si tratta di una finale a quattro, di conseguenza per le nostre ragazze c’è già la certezza di essere nell’élite mondiale insieme a Corea del Sud, Cina e Canada, ennesima conferma su quelle che sono le Nazioni di riferimento nello short track. Difficile era già arrivarci, adesso per Arianna Fontana, Martina Valcepina, Lucia Peretti e Cecilia Maffei si tratterà di una sfida ai vertici mondiali per conquistare un’altra medaglia. Lo short track oggi ci proporrà anche i primi turni sia dei 1000 metri femminili, con Arianna Fontana e Cynthia Mascitto in gara, sia dei 500 metri maschili con Yuri Confortola rappresentante azzurro. Tutto questo a partire dalle ore 11.00, lasciando alla finale della staffetta naturalmente la chiusura. Infine, ricordiamo che ci saranno da seguire ben due partite dei nostri ragazzi del curling, che sono attesi alle ore 1.05 da Italia-Svezia e alle ore 12.05 da Italia-Norvegia.

L’ORARIO DELLE FINALI

Ore 2.00 Programma libero danza pattinaggio di figura

Ore 3.18 Halfpipe femminile freestyle

Ore 12.15 Staffetta mista biathlon

Ore 12.29 Staffetta femminile 3000 metri short track

Ore 13.45 Combinata nordica LH/10 km

