Probabili formazioni/ Bayern Besiktas: quote, le ultime novità live (Champions League, ottavi)

Probabili formazioni Bayern Besiktas: quote, le ultime novità live sulla partita d’andata degli ottavi. I moduli e i titolari all’Allianz Arena in Champions League (oggi)

20 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Bayern Besiktas (Foto LaPresse)

Bayern Monaco Besiktas questa sera si gioca allo stadio Allianz Arena alle ore 20:45 per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018. Incrocio particolare fra queste due formazioni: nella fase a gironi il Besiktas ha fatto benissimo e ha vinto il proprio gruppo, però poi i turchi non sono stati molto fortunati in sede di sorteggio, visto che hanno pescato appunto il Bayern, secondo alle spalle del Psg nel girone che univa queste due big. Scopriamo adesso in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, andando ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Bayern Monaco Besiktas.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Bayern ha il favore dei pronostici: sta dominando una Bundesliga di fatto già vinta, il Besiktas pur avendo vinto il proprio girone non sembra in grado di fare paura ai bavaresi. Ecco dunque che per l’agenzia di scommesse sportive Snai il segno 1 per la vittoria del Bayern è proposto a 1,16, dunque è dato quasi per scontato; si sale di parecchio già per il segno X del pareggio, quotato a 7,25; per chi osasse sul segno 2 per la vittoria esterna del Besiktas, se i turchi facessero l’impresa l’azzardo pagherebbe ben 16,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN BESIKTAS

LE MOSSE DI HEYNCKES

La notizia principale in casa Bayern Monaco è sicuramente l’assenza per un infortunio al piede di Neuer, di conseguenza fra i pali per i bavaresi troveremo Ulreich. Per il resto, non ci si attende particolari sorprese, anche perché in campionato il Bayern ha 19 punti di vantaggio sulla seconda e può dunque dare la priorità alla Champions League. Dunque Hummels e Boateng difensori centrali, con Kimmich terzino destro e Alaba sulla corsia di sinistra. In mediana agiranno Vidal e Javi Martinez, mentre il reparto offensivo, secondo il modulo 4-2-3-1 che va per la maggiore fra le big del calcio europeo, vedrà James Rodriguez, Coman e Muller alle spalle del centravanti che sarà naturalmente Lewandowski.

LE SCELTE DI GUNES

Missione non facile certamente per mister Gunes, che tra l’altro dovrà fare a meno in Baviera di ben quattro giocatori infortunati, cioè Kavlak, Atinç, Gökhan Töre e Tošic. Il modulo è il 4-2-3-1, attenzione in particolare alla difesa che sarà attesa da un compito certamente complicato: fra i pali Fabri; davanti a lui la retroguardia con Gökhan Gönül terzino destro, Pepe e Medel a formare la coppia centrale, Adriano sulla corsia di sinistra; un lavoro molto importante sarà anche quello della coppia in mediana composta da Hutchinson e Oguzhan; cercherà invece di alleggerire la pressione bavarese e di mettere paura al Bayern l’attacco con Quaresma, Talisca e Babel alle spalle della punta centrale Vágner Love.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN BESIKTAS: TABELLINO

BAYERN (4-2-3-1): Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba; Vidal, Javi Martínez; James Rodríguez, Coman, Müller; Lewandowski. All. Heynckes.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Neuer.

BESIKTAS (4-2-3-1): Fabri; Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano; Hutchinson, Oguzhan; Quaresma, Talisca, Babel; Vágner Love. All. Gunes.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kavlak, Atinç, Gökhan Töre, Tošic.

