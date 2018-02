Probabili formazioni/ Chelsea Barcellona: quote, le ultime novità live (Champions League, ottavi)

Probabili formazioni Chelsea Barcellona: quote, le ultime novità live sulla partita d’andata degli ottavi. I moduli e i titolari in Champions League (oggi)

20 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Chelsea Barcellona (Foto LaPresse)

Chelsea Barcellona si gioca allo stadio Stamford Bridge questa sera alle ore 20:45 per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018. Incrocio ricco di fascino fra due formazioni che ci hanno sempre regalato grandi emozioni quando si sono affrontate: di certo ci arriva meglio un Barcellona dominante nella Liga piuttosto che un Chelsea in questo momento quinto in Premier League e dunque fuori dalla zona Champions per l’anno prossimo, ma proprio per questo motivo Antonio Conte punta moltissimo sul match di stasera. Scopriamo adesso in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, andando ad analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di Chelsea Barcellona.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Barcellona ha il favore dei pronostici dall’alto di una stagione decisamente migliore, nonostante si giochi a Londra. Ecco dunque che per l’agenzia di scommesse sportive Snai il segno 2 per la vittoria del Barcellona è proposto a 2,10; si sale poi per il segno X del pareggio fino a quota 3,40; ancora un pochino più alta la quota del segno 1 per la vittoria casalinga del Chelsea, che pagherebbe 3,55 volte la posta in palio. Inglesi sfavoriti nel loro stadio, Conte saprà ribaltare il pronostico?

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BARCELLONA

LE MOSSE DI CONTE

Le condizioni fisiche precarie di Pedro e Morata, oltre all’assenza di Barkley, tengono banco in casa Chelsea in vista della difficilissima partita di questa sera. Antonio Conte si dovrebbe comunque affidare al suo marchio di fabbrica, cioè il modulo 3-5-2 con cui ha costruito i suoi tanti successi in carriera. Fra i pali naturalmente Courtois, protetto dalla retroguardia a tre che sarà composta da Azpilicueta, Christensen e Cahill; nel folto centrocampo a cinque ci attendiamo Moses a destra, poi Kanté, Drinkwater come perno centrale, Fàbregas e Marcos Alonso esterno sinistro; in attacco la scelta ricadrà su chi sta meglio, dunque naturalmente Hazard che garantisce qualità e fantasia e al suo fianco i centimetri e il peso di Giroud, arrivato il 31 gennaio dagli storici avversari dell’Arsenal.

LE SCELTE DI VALVERDE

Per il Barcellona i problemi si concentrano in difesa, dal momento che Vermaelen è infortunato mentre Semedo è squalificato. Non ci sono comunque grosse difficoltà in vista per una formazione che sarà comunque di tutto rispetto anche in difesa, con il portiere Ter Stegen e davanti a lui la linea difensiva a quattro con Sergi Roberto terzino destro, Piqué ed Umtiti centrali, Jordi Alba a sinistra. Soprattutto però c’è grande abbondanza da centrocampo in su, come ci ha da sempre abituato il Barcellona: ecco dunque innanzitutto il terzetto di centrocampo con Busquets, Paulinho e Rakitic a garantire altissimo livello alla mediana, tanto da poter avanzare Iniesta nel tridente d’attacco che naturalmente comprenderà anche Messi e Suárez.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BARCELLONA: TABELLINO

CHELSEA (3-5-2): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Moses, Kanté, Drinkwater, Fàbregas, Alonso; Hazard, Giroud. All. Conte.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Barkley.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Paulinho, Rakitic; Iniesta, Messi, Suárez. All. Valverde.

Squalificati: Semedo.

Indisponibili: Vermaelen.

