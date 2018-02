Probabili formazioni/ Manchester City Inter Primavera: quote, le ultime novità live (Youth League)

Probabili formazioni Manchester City Inter: quote, le ultime novità live (Uefa Youth League). Dalle ore 18:00 di questa sera, di scena la sfida fra i giovani Citizens e i pari età nerazzurri

Emmers, Inter Primavera - LaPresse

Torna lo spettacolo della Youth League 2017-2018. La Champions League giovanile sarà tutta da seguire in questo turno, visto che in campo vi sarà l’unica squadra italiana rimasta in corsa per vincere il trofeo, ovvero, l’Inter allenata ottimamente da Stefano Vecchi. La compagine nerazzurre, reduce dalla preziosa vittoria in campionato Primavera 1 contro la Sampdoria, giocherà questa sera, dalle ore 18:00, in Inghilterra, precisamente all’Academy Stadium, la casa dei giovani del Manchester City. Sarà una gara non semplice (valevole per gli ottavi di finale), visto l’enorme talento dei britannici, ma l'Inter ha dimostrato di avere le qualità per potere superare anche un avversario ostico come appunto gli inglesi.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo quindi a vedere le quote per le scommesse sulla sfida fra la Primavera del Manchester City e i pari età dell’Inter. La Snai vede ovviamente i Citizens fortemente favoriti, visto che il segno 1, il successo degli inglesi, è quotato 1.75, mentre la vittoria in trasferta dell’Inter paga 3.85 volte la nostra puntata, una quota senza dubbio non indifferente. Il segno meno probabile dei tre è però considerato il pareggio, l’X, che paga 3.90 volte la nostra giocata. Vediamo brevemente anche altre opzioni di scommessa, come ad esempio l’under e l’over 2.5, ovvero, che nell’arco della gara vengano segnati meno o più di due gol: nel primo caso la quota è di 2.30, che scende a 1.50 per la seconda opzione. Infine, chi volesse scommettere sul gol e il nogol, le quote sono di 1.47 e di 2.00

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY INTER

LE SCELTE DI DAVIES

Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni della sfida di oggi, partendo con l’undici che dovrebbe mandare in campo Davies, allenatore dei padroni di casa del Manchester City. Non dovrebbero esserci defezioni importanti in casa britannica, con la squadra che dovrebbe disporsi con il classico ed offensivo 4-3-3, dove troveremo Grimshaw a curare la porta, stabilmente fra i pali dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Rosler nel ruolo di terzino di destra, con Wilson sulla fascia mancina e in mezzo la coppia di centrali composta da Francis e Latibeaudiere. A centrocampo, il pallino del gioco sarà nella mente e nei piedi dello spagnolo Pozo, con Smith interno di destra e Dele-Bashiru intermedio di sinistra. Infine il tridente d’attacco, dove il numero 9 Gonzalez sarà la prima punta di riferimento, con Matondo esterno di destra, e Diaz invece ad allargare il gioco sulla corsia mancina.

GLI 11 DI VECCHI

Vediamo quindi la formazione che potrebbe schierare il tecnico dell’Inter, Stefano Vecchi. Anche in casa nerazzurra, così come fra le fila dei britannici, non ci sono defezioni di rilievo. Squadra in campo con un classico 4-3-1-2 dove le due stelle Odgaard e Pinamonti saranno i due attaccanti più avanzati, con Emmers schierato nella posizione classica da trequartista. A centrocampo, invece, avremo Rada in cabina di regia, con Brignoli e il gioiello Zaniolo (capocannoniere in campionato dell’Inter Primavera), a completare il reparto di mezzo, schierati nel ruolo di intermedi. Infine la difesa, dove capitan Lombardoni dovrebbe stazionare come al solito in mezzo, affiancato da Bettella, mentre sulle due corsie avremo Bettella e Sala, in vantaggio su Valletti e Corrado. In porta il numero 1 Pissardo.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY INTER: IL TABELLINO

MANCHESTER CITY (4-3-3) Grimshaw; Rosler, Francis, Latibeaudiere, Wilson; Smith, Pozo, Dele-Bashiru; Matondo, Gonzalez, Diaz.

A disposizione: Sokol, Kigbu, Nmecha, Diallo, Poveda, Doyle, Garré

Allenatore: Simon Davies

Indisponibili: -

Squalificati: -

INTER (4-3-1-2) Pissardo; Zappa, Bettella, Lombardoni, Sala; Brignoli, Rada, Zaniolo; Emmers; Pinamonti, Odgaard.

A disposizione: Dekic, Valletti, Nolan, Pompetti, Gavioli, Rover, Colidio

Allenatore: Stefano Vecchi

Indisponibili: -

Squalificati: -

