Probabili formazioni/ Shakhtar Donetsk Roma: diretta tv, orario, notizie live (Champions League, ottavi)

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk Roma: diretta tv, orario, notizie live sull'andata degli ottavi. I moduli e i titolari a Kharkiv domani sera in Champions League

20 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk Roma (LaPresse)

Shakhtar Donetsk Roma sarà l’andata degli ottavi di finale di Champions League: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 20.45 di domani sera a Kharkiv, sede obbligata delle partite casalinghe dello Shakhtar. Il sorteggio tutto sommato è stato abbastanza favorevole alla Roma di Eusebio Di Francesco, che d’altronde si è meritata questo ‘premio’ avendo vinto un girone molto difficile. Guai comunque a sottovalutare una squadra che è ormai da anni presenza fissa nella nobiltà del calcio europeo: andiamo allora adesso a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk Roma alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Shakhtar Donetsk Roma sarà visibile in diretta tv sia in chiaro per tutti su Canale 5 sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD. Ottima notizia per tutti gli appassionati di calcio e in particolare per i tifosi della Roma, che potranno seguire i giallorossi anche senza un abbonamento; per quanto riguarda Premium, ricordiamo naturalmente anche la possibilità della diretta streaming video tramite l’applicazione Premium Play per chi non potesse mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR DONETSK ROMA

LE MOSSE DI FONSECA

La notizia principale per lo Shakhtar Donetsk è l’assenza per squalifica di Srna, il che potrebbe far piacere a De Rossi viste le ruggini del passato fra i due. Per il resto, la rosa degli ucraini è sostanzialmente al completo e di conseguenza l’allenatore Paulo Fonseca potrà fare al meglio le proprie scelte, ricordando che febbraio è solitamente un mese delicato per i campionato che osservano dei lunghi stop invernali (due mesi di sosta sono appena finiti in Ucraina). Si propende per il 4-2-3-1 con Pyatov in porta; Dodô, Kryvtsov, Rakitskiy e Ismaily da destra a sinistra a comporre la linea difensiva a quattro; Fred e Stepanenko in mediana per sostenere il reparto d’attacco con Marlos esterno destro, Taison trequartista e Bernard a sinistra, in supporto della punta centrale Ferreyra.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Nella Roma cominciamo parlando di Cengiz Under, che naturalmente è l’uomo del momento: un talento che è esploso nelle ultime settimane con quattro gol in tre partite, tutte chiuse con altrettante vittorie della Roma che soprattutto grazie al turco ha recuperato il terzo posto in classifica. Eusebio Di Francesco dovrebbe scegliere il modulo 4-2-3-1 in cui Cengiz Under agirebbe come esterno destro del tridente d’attacco alle spalle di Dzeko punta centrale, con Nainggolan trequartista e Perotti a destra, anche perché a Udine l’argentino ha fatto molto meglio di El Shaarawy. In mediana agiranno De Rossi e Strootman, mentre in difesa non dovrebbero esserci dubbi sul quartetto con Florenzi terzino destro, Fazio e Manolas centrali, Kolarov a sinistra davanti ad Alisson, che è sempre di più una garanzia.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR DONETSK ROMA: TABELLINO

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Kryvtsov, Rakitskiy, Ismaily; Fred, Stepanenko; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. All. Fonseca.

Squalificati: Srna.

Indisponibili: nessuno.

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, Strootman; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko. All. Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karsdorp.

