Probabili formazioni/ Siviglia Manchester United: diretta tv, orario, notizie live (Champions League, ottavi)

Probabili formazioni Siviglia Manchester United: diretta tv, orario, notizie live sulla partita d’andata degli ottavi. I moduli e i titolari domani sera in Spagna per la Champions League

20 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Siviglia-Manchester United (LaPresse)

Siviglia Manchester United sarà l’andata degli ottavi di finale di Champions League: le due formazioni scenderanno in campo domani sera alle ore 20.45 allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan. Una sfida interessante fra due allenatori che conosciamo benissimo anche in Italia, cioè naturalmente Vincenzo Montella e José Mourinho: il Siviglia proprio nelle Coppe quest’anno sta ottenendo le soddisfazioni migliori (è in finale della Coppa del Re), ma per il Manchester United la Champions League diventa fondamentale dato che in campionato al massimo può lottare per il secondo posto. Andiamo allora adesso a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di Siviglia Manchester United alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Siviglia Manchester United sarà visibile in diretta tv esclusivamente sul digitale terrestre di Mediaset Premium, sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. Ricordiamo naturalmente anche la possibilità della diretta streaming video per tutti gli abbonati alla piattaforma, che sarà garantita tramite l’applicazione Premium Play per chi non potesse mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA MANCHESTER UNITED

LE MOSSE DI MONTELLA

Sfida decisamente affascinante per Montella, che è arrivato sulla panchina del Siviglia solo il 28 dicembre 2017, dunque meno di due mesi fa. Il cammino da allora è stato ottimo in Coppa del Re, con alti e bassi in campionato dove comunque adesso il Siviglia è reduce da due vittorie consecutive. Carriço è l’unico giocatore indisponibile, per cui non si annunciano particolari problemi di formazione, secondo il modulo 4-2-3-1. In campo dunque ci attendiamo l’undici con Rico fra i pali; in difesa il quartetto formato da Navas, Mercado, Lenglet ed Escudero; in mediana compito importante per la coppia formata da N'Zonzi e dall’ex nerazzurro Banega; altri due volti ben noti in Italia sono Muriel e Vázquez, che formeranno con Sarabia il terzetto di trequartista alle spalle della punta centrale Ben Yedder.

LE SCELTE DI MOURINHO

Per il Manchester United l’elenco degli assenti è invece decisamente più importante e comprende Fellaini, Rashford, Herrera e pure Ibrahimovic. Tuttavia la squadra di José Mourinho è reduce da un impegno non troppo faticoso, contro l’Huddersfield in FA Cup, di conseguenza nel weekend molti titolari del Manchester United hanno riposato proprio in vista dell’impegno in Champions League. Anche per i Red Devils il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1: fra i pali De Gea; linea difensiva con Valencia, Rojo, Smalling e Young; in mediana la coppia formata da Matic e dall’ex Juventus Pogba; sulla trequarti Lingard, Alexis Sanchez al debutto europeo con lo United e Martial, che giostreranno in appoggio alla punta centrale che sarà Lukaku.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA MANCHESTER UNITED: TABELLINO

SIVIGLIA (4-2-3-1): Rico; Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega; Muriel, Vázquez, Sarabia; Ben Yedder. All. Montella.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Carriço.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Rojo, Smalling, Young; Matic, Pogba; Lingard, A. Sanchez, Martial; Lukaku. All. Mourinho.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Fellaini, Rashford, Herrera, Ibrahimovic.

