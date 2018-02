Pronostici Champions League/ Quote e scommesse delle partite degli ottavi (andata)

Pronostici Champions league: quote e scommesse delle partite di andata degli ottavi. Oggi in campo anche il Chelsea di Antonio Conte, padrone di casa contro il Barcellona.

20 febbraio 2018 Michela Colombo

Pronostici Champions League (LaPresse)

Si completerà solo nel giornata di oggi, martedì 20 febbraio, e domani 21 febbraio il programma degli ottavi di finale della Champions League: prima però di andare ad esaminare nel dettaglio quote e scommesse, controlliamo che ci offre il calendario. Saranno infatti due i match previsti per oggi martedi e per entrambe le sfide il fischio d’inizio è atteso alle ore 20.45 e si tratta di Bayern Monaco-Besiktas e Chelsea-Barcellona. Saranno quindi altrettanto i match previsti per mercoledi e ovviamente spicca l’incontro tra Shakhtar e Roma dove la compagine di Di Francesco alle 20.45 affronterà una trasferta affatto semplice sulla carta. Alla stessa ora si accenderà la partita tra Siviglia e Manchester United, ultimo match in programma. Andiamo allora a conoscere nel dettaglio i pronostici stilati dalla nostra redazione per questo turno di andata degli ottavi di finale della Champions League.

PRONOSTICO BAYERN BESIKTAS

Complice il fattore campo, la squadra tedesca appare la favorita d’obbligo contro la squadra turca, che pure vanta talenti meno noti rispetto ai bavaresi. Da non sottovalutare però che pur nel campionato turco i bianconeri hanno registrato ottimi risultati, anche se non paragonabili al Bayern, che non incassa un KO dallo scorso 25 novembre (contro il Borussia Monchengladbach in Bundesliga).

PRONOSTICO CHELSEA BARCELLONA

Questa potrebbe essere la sfida decisiva per Antonio Conte, che pure dovrà far conto di alcuni infortuni di peso. Il cammino del Blues comunque non è stato immacolato in tempi recenti e potrebbe subire molto la prepotenza di blaugrana. Al contrario il Barcellona si presenta allo Stamford bridge con un eccellente stato di forma: l’ultimo ko degli spagnoli risale infatti al 17 gennaio scorso, consumato in Copa del rey contro l’Espanyol.

PRONOSTICO SHAKHTAR ROMA

Pronostico aperto in terra ucraina: lo storico recente infatti ci racconta di ben 3 successi a favore dello Shakhtar in 4 incontri disputati con la Roma, che pure si presenta in campo per la Champions League con tre vittorie di fila appena rimediate. Nonostante gli ultimi successi però va ricordato che la squadra di Di Francesco è di ritorno da un piccolo periodo di crisi, mentre gli ucraini hanno alle spalle settimane di riposo.

PRONOSTICO SIVIGLIA MANCHESTER UNITED

Montella approda alla Champions League ma il banco di prova si annuncia rischioso per l’ex rossonero. Nonostante il fattore campo e lo storico recente (che risale però al 2013), la compagine di Jose Mourihno pare meglio equipaggiata per questo scontro, sebbene gli ultimi risultati rimediati non siano stati sempre eccellenti.

