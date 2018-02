Risultati Champions League/ Diretta gol live score: Bayern Monaco Besiktas, Chelsea Barcellona (andata ottavi)

Risultati Champions League: diretta gol live score di Bayern Monaco Besiktas e Chelsea Barcellona, le due partite valide per l'andata degli ottavi di finale (martedì 20 febbraio)

20 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Risultati Champions League, andata ottavi (Foto LaPresse)

Martedì 20 febbraio vivremo un’altra serata entusiasmante nella Champions League 2017-2018: si giocano due partite nell’andata degli ottavi di finale. Come sappiamo, visto che l’Europa League deve “recuperare” un turno rispetto a questa competizione, il calendario della Champions è spezzato su due settimane e per ogni giornata ci sono due partite; se sette giorni fa si era aperto il programma degli ottavi con le prime quattro sfide, tra oggi e domani ne avremo altre quattro per poi andare alle partite di ritorno. Nello specifico, oggi vivremo Bayern Monaco-Besiktas all’Allianz Arena e Chelsea-Barcellona a Stamford Bridge. Entrambe le partite avranno il loro calcio d’inizio alle ore 20:45, come di consueto.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE (ANDATA OTTAVI)

BAYERN MONACO BESIKTAS

L’avvento di Yupp Heinckes sulla panchina del Bayern Monaco è una nota triste per gli italiani, perchè appena prima c’era stato l’esonero di Carlo Ancelotti: l’emiliano, sconfitto nettamente sul campo del Psg, non è riuscito a dare motivazioni extra a uno spogliatoio che si raccontava piuttosto diviso. Heynckes ha qualificato il Bayern agli ottavi di Champions League - non era poi un’impresa difficile - e rimane l’ultimo allenatore ad aver vinto la coppa con i bavaresi. Nel 2013 era lui a guidare un gruppo che ha vinto tutto, ma che da allora non è più tornato a giocare nemmeno una finale; chiaramente il Bayern è nettamente favorito per questo ottavo. Dovrà giocare la prima partita in casa perchè è giunto secondo nel suo girone; il Besiktas invece ha vinto a sorpresa il suo raggruppamento, rifacendosi della bruciante eliminazione dello scorso anno (era con il Napoli) e sfruttando un sorteggio non difficilissimo che lo aveva messo insieme a Porto, Lipsia e Monaco. I turchi al netto delle carenze delle altre (il Monaco per esempio ha fatto malissimo) si è guadagnato tutto; ora proverà a dare fastidio a un gigante del calcio europeo, anche se chiaramente il pronostico è del tutto contrario. Diciamo allora che una qualificazione sarebbe grasso che cola per il Besiktas.

CHELSEA BARCELLONA

Insieme alla doppia sfida tra Real Madrid e Psg, questa è sicuramente la partita più attesa di tutte. Antonio Conte non sta vivendo un grande momento con il Chelsea, che è andato incontro a una serie di sconfitte in Premier League e non ha convinto nemmeno nel girone di Champions League, tanto da arrivare alle spalle della Roma; si parla di un rapporto ai minimi storici con Roman Abramovich, al di là di questo però il tecnico salentino spera nel grande colpo. Il Barcellona parte nettamente favorito: certo ha perso un po’ di smalto nella Liga ma aveva - e ha - anche un enorme vantaggio sulle inseguitrici, nel girone non è stato perfetto ma dà la sensazione di saper accendere e spegnere a comando, e soprattutto di avere una solidità che rimanda ai tempi di Pep Guardiola, quando i blaugrana vincevano le partite senza far vedere il pallone agli avversari. Il Barcellona è favorito, ma occhio al Chelsea: i Blues hanno un parco giocatori di tutto rispetto e hanno tanta fame, perchè dopo il trionfo a sorpresa nel 2012 non sono più riusciti a fare risultati di livello in Europa e, trovandosi di fronte una delle squadre più forti degli ultimi anni, avranno anche motivazioni extra per andare a prendersi la qualificazione ai quarti di finale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE (ANDATA OTTAVI)

ore 20:45 Bayern Monaco-Besiktas

ore 20:45 Chelsea-Barcellona

