Roma, Di Francesco/ “Florenzi non è disponibile, per Under devo ancora decidere”

Roma, parla Di Francesco: “Florenzi non è disponibile, per Under devo ancora decidere”. Il tecnico del club giallorosso ha parlato in conferenza stampa in vista dello Shakhtar

Di Francesco, Roma - Lapresse

Conferenza stampa dell’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco. Il tecnico dei giallorossi ha parlato con i giornalisti in vista della sfida di domani sera, la gara contro lo Shakhar di Donetsk valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La compagine capitolina arriva all’appuntamento con l’Europa che conta dopo due vittorie in campionato, prima contro il Benevento e poi con l’Udinese, evidenziando quindi un ritorno al miglior stato di forma dopo un periodo di crisi. Peccato però che per la delicata gara in Ucraina, non ci sarà uno degli elementi principali della Roma di Di Francesco. Il tecnico dei capitolini ha infatti annunciato la probabile assenza di Florenzi: «Florenzi è rimasto in albergo, oggi non si allena – spiega l’ex Sassuolo - non sta bene, speriamo che possa recuperare per domani ma non sappiamo cosa succederà, al momento non è disponibile».

“UNDER? NON SO SE GIOCHERA’”

Non sembrerebbe trattarsi di un problema muscolare, quanto piuttosto di un’influenza, o comunque di un malessere fisico generale, fatto sta che il calciatore cresciuto nella Roma è un elemento di spicco della Lupa, e la sua assenza potrebbe farsi sentire. Di Francesco non si sbilancia invece su Under, la vera stella dei capitolini nelle ultime uscite, nonché sul modulo che verrà mandato in campo: «Ünder? Ha fatto cose straordinarie ma domani gioca la Roma, non gioca Ünder. Non vi dico se giocherà o meno dall'inizio. Modulo? Cambierà poco». Quindi l’allenatore della Lupa volge uno sguardo agli avversari, invitando i suoi a non sottovalutarli affatto, nonostante sulla carta la Roma sia più forte: «Ce la giochiamo al 50% - dice Di Francesco - dovremo essere compatti e concentrati. Loro sono bravi nel palleggio ma io ho visto una squadra in crescita, mi auguro di vederlo confermato domani in campo. Ragioniamo partita per partita, con l'ambizione di poter passare il turno e arrivare ai quarti. Vogliamo portare a casa un risultato positivo: sarà fondamentale evitare cali di tensione, dare continuità al lavoro difensivo e offensivo».

© Riproduzione Riservata.