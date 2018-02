STAFFETTA ITALIA BIATHLON/ Azzurri medaglia di bronzo nel Biathlon: Hofer c'è! (Olimpiadi 2018 Pyeongchang)

Staffetta Italia biathlon, azzurri medaglia di bronzo: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch in grande spolvero. Oro alla Francia (Olimpiadi 2018 Pyeongchang)

20 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

L'Italia del biathlon conquista la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang. Gli azzurri scendevano in pista per la staffetta mista senza gli onori e gli oneri dei pronostici. Francia, Norvegia e Germania si contendevano il podio e di queste a rimetterci sono stati i tedeschi scansati proprio dagli azzurri in grado di salire al terzo posto proprio dietro transalpini e scandinavi. La staffetta del biathlon era lanciata da Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Dopo di loro invece c'erano pronti Lukas Hofer e Dominik Windisch. Un successo che ha dimostrato grande determinazione e forza per raggiungere la medaglia che non era assolutamente facile da raggiungere. Alla fine del tracciato c'è stata grande soddisfazione e sorrisi da parte degli atleti azzurri che hanno raggiunto davvero un risultato che vale molto più di un bronzo per quelle che erano le voci che si muovevano alla vigilia.

ORO ALLA FRANCIA

La Francia ha raggiunto la medaglia d'oro nelle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang. La disciplina è il biathlon che ha portato a un risultato importante per i transalpini. La staffetta mista ha visto un grandissimo protagonista e cioè Martin Fourcade. La sua prova ha dato la possibilità di superare le altre due favorite ai nastri di partenza e cioè la Norvegia di Boe e la Germania di Dahlmeier. I tedeschi non sono riusciti nemmeno ad entrare nel podio, scansati proprio dalla nostra Italia che si è presa l'argento. In seconda posizione invece per l'argento abbiamo visto proprio la Norvegia. Una staffetta mista che ha visto diversi protagonisti importanti in pista con una corsa fino alla fine piena di emozioni. Un risultato però che all'Italia va più che bene e che fa contenti proprio tutti tranne la Germania che si tira quindi da parte e deve ripartire da questa sconfitta per rialzarsi il prima possibile.

