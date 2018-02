Alessandria Pontedera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

21 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Alessandria Pontedera, Coppa Italia Serie C (Foto LaPresse)

Alessandria Pontedera sarà diretta da Ivan Robilotta, della sezione di Sala Consilina; si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 21 febbraio, e presso lo stadio Moccagatta questa partita rappresenta la semifinale di andata della Coppa Italia Serie C 2017-2018. Per la prima volta in questa competizione si disputa un turno su doppia sfida; questo toglie un po’ di suspense dalla partita di oggi, ma chiaramente l’esito dell’andata influirà in maniera diretta sul ritorno. L’Alessandria ha girato una stagione che era iniziata malissimo, arriva a questo appuntamento in grande forma e spera dunque di vincere oggi senza subire gol; il Pontedera è la rivelazione di questa Coppa Italia e l’obiettivo del giorno è quello di segnare almeno una rete, che renderebbe certamente meno complicata la sfida di ritorno al Mannucci. Staremo a vedere; giunti a questo punto è davvero difficile pronosticare in che modo andranno le cose, anche se forse un leggero vantaggio sulla carta può essere dato all’Alessandria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Alessandria Pontedera non verrà trasmessa in diretta tv; per questa partita di Coppa Italia Serie C sarà a disposizione, come sempre, il servizio di diretta streaming video sul portale elevensports.it (la nuova versione di Sportube) che ormai da qualche anno fornisce il quadro completo delle partite di terza divisione, anche e soprattutto quelle di campionato. Per accedere alle immagini potrete acquistare il singolo evento oppure versare una quota per sottoscrivere un abbonamento; gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network offriranno poi informazioni utili su questa sfida.

IL CONTESTO

L’Alessandria arriva alla semifinale avendo battuto il Renate una settimana fa; solo una delle vittorie che ha colto in un periodo straordinario. L’ultima sconfitta dei piemontesi risale a fine novembre: a Piacenza era il terzo ko consecutivo che arrivava all’esordio di Michele Marcolini in panchina. Da allora però l’Alessandria non si è più fermata: in campionato sei vittorie consecutive e sette nelle ultime nove (con due pareggi), in Coppa Italia tre vittorie di cui una (contro l’AlbinoLeffe) ai rigori. Una squadra totalmente trasformata, nel gioco e nelle motivazioni: oggi è sesta nel girone A e, anche se non può più correre per la promozione diretta, è quasi certa di un posto nei playoff e potrà dunque tornare a sperare nella salita in Serie B. Il Pontedera ha fatto il colpo grosso contro il Padova: vittoria per 2-1 contro la dominatrice del girone B e semifinale conquistata. I toscani a oggi sono salvi nel girone A, ma hanno perso tre delle ultime sette partite; ne hanno però anche vinte tre e sono reduci da due affermazioni e un pareggio. Campionato sostanzialmente positivo per una squadra che puntava alla salvezza e che sta rispettando le aspettative. Curiosità: sia l’Alessandria che il Pontedera hanno pareggiato per 0-0 in casa tre giorni fa. I piemontesi contro il Monza, i toscani contro l’Arezzo: da questo punto di vista risultato identico e stessi giorni di riposo.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PONTEDERA

L’Alessandria farà turnover in Coppa Italia, ma Marcolini perde Leonardo Gatto e Ranieri per squalifica: dunque in mediana dovrebbe rivedere Gazzi come perno unico davanti alla difesa, mentre sulla linea delle mezzepunte al fianco di Nicco potrebbe e dovrebbe giocare Sestu, che accentra la sua posizione mandando invece Ahmed-Kadi a fare l’esterno di destra. Il resto della formazione dovrebbe rimanere invariato: Vannucchi in porta, Celjak e Fissore sulle fasce con Felice Piccolo e Giosa al centro della linea difensiva. A sinistra agirà Fischnaller, matchwinner nei quarti; la prima punta dovrebbe essere Chinellato, con Pablo Gonzalez che sarà a disposizione per il secondo tempo. Il Pontedera di Ivan Maraia può confermare in toto gli undici che hanno battuto il Padova: significa schieramento con Romiti, Borri e Francesco Ferrari davanti a Biggeri, con Tofanari e Gargiulo che agiranno come esterni in mediana e avranno il compito di percorrere tutta la fascia. A fare legna in mezzo al campo saranno i due interni Pandolfi e Spinozzi; Paolini dovrebbe invece essere schierato come regista. Il tandem d’attacco sarà invece composto da Luigi Grassi e Raffini: quest’ultimo ha segnato il secondo gol nella partita dei quarti di finale.

