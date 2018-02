Benevento, Sagna/ “De Zerbi è un piccolo Guardiola, possiamo salvarci”

Il Benevento ha acquistato molto durante il recente calciomercato di riparazione di gennaio, con l’obiettivo di centrare la salvezza. Un’impresa che appariva quasi utopica soltanto poche settimane fa, ma che oggi, dopo alcune vittorie importanti, sembrerebbe più alla portata di mano. Il Benevento vuole quindi rimanere nella massima Serie, ed è convinto che si possa centrare l'impresa anche l’ultimo degli arrivati, Bacary Sagna. L’ex Manchester City e Arsenal è sbarcato in giallorosso da svincolato, e l’operazione nacque così: «Appena il presidente Vigorito mi ha spiegato il suo progetto – racconta il terzino destro francese ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - ho avuto chiara la percezione che dovevo solo rimettermi a posto fisicamente e dare una mano al Benevento. Non è facile incontrare gente così oggi nel calcio, lui parla della squadra come se fosse una figlia».

“DE ZERBI E’ UN PICCOLO GUARDIOLA”

Elogi per il patron dei campani, ma anche per il tecnico, De Zerbi, che Sagna accosta ad un grandissimo delle panchine mondiali: «È un piccolo Guardiola perché cura tutti i dettagli e vuole sempre che giochiamo la palla e che ci muoviamo insieme. Tiene moltissimo a questo aspetto». E tornando a parlare della salvezza, l’esperto calciatore transalpino non si nasconde: «Io sono qui per questo, il problema è la classifica ma c’è gente di qualità e di carattere. Sì, possiamo salvarci». Il Benevento è attualmente ultimissimo in classifica, a quota 10 punti, ma la Spal, terz’ultima, è a 17, ad appena sette lunghezze di distanza. Benevento che ha iniziato la stagione in maniera disastrosa, con quattordici sconfitte consecutive (record negativo della Serie A), prima del 2 a 2 interno contro il Milan, con clamoroso pareggio allo scadere del portiere Brignoli. Quindi sono arrivate altre tre capitolazioni, poi le prime due vittorie contro Chievo e Sampdoria. Il terzo successo è invece giunto domenica scorsa, i tre punti conquistati al Vigorito contro il Crotone, trionfo davvero importante in ottica salvezza.

