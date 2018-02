CSKA Mosca-Stella Rossa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta CSKA Mosca-Stella Rossa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Europa League, si riparte dallo 0-0 dell'andata in Serbia.

21 febbraio 2018

CSKA Mosca-Stella Rossa, diretta dall'arbitro portoghese Manuel De Sousa, mercoledì 20 febbraio 2018 alle ore 18.00, sarà l'anticipo che aprirà ufficialmente il quadro del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il CSKA Mosca ha ripreso il suo cammino nelle Coppe, dopo essere uscito nella fase a gironi di Champions League, senza aver ancora ricominciato il campionato russo. E la squadra nella trasferta di Belgrado all'andata è apparsa effettivamente un po' arrugginita, frutto forse di una lunga tourné europea di amichevoli nella quale comunque il CSKA è arrivato a non subire gol nelle ultime quattro partite. Una solidità che andrà però bilanciata con un efficacia in attacco che è mancata nella trasferta di Belgrado. La Stella Rossa, dopo anni passati all'ombra degli odiati rivali del Partizan, in Serbia è riuscita a ritrovare la sua egemonia e sembra avviata verso un nuovo Scudetto, anche alla luce dell'ultimo rotondo successo interno, tre a zero contro lo Javor.

Dall'altra parte, il CSKA aveva chiuso con due sconfitte prima della sosta invernale in partite ufficiali, in Champions League contro il Manchester United e in campionato contro lo Spartak Mosca. La Stella Rossa invece non perde una partita ufficiale dallo scorso 19 ottobre, quando cadde in casa contro l'Arsenal nella fase a gironi di Europa League, che concluse comunque col secondo posto proprio alle spalle dei Gunners, garantendosi così il passaggio ai sedicesimi di finale della competizione e una sfida in casa del CSKA Mosca che sarà decisiva e che appare ancora più che mai in bilico.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida CSKA Mosca Stella Rossa si potrà seguire con un abbonamento Sky collegandosi sul canale numero 201 del satellite (Sky Sport 1 HD) o in diretta streaming video via internet connettendosi sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CSKA MOSCA STELLA ROSSA

All'Arena CSKA di Mosca scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Akinfeev tra i pali e Vasin, Berezutski e lo svedese Wernbloom titolari nella difesa a tre. Mario Fernandes a destra e Kuchaev a sinistra saranno gli esterni di fascia, mentre i centrali di centrocampo saranno Dzagoev, Golovin e l'israeliano Natcho. In attacco, al fianco del brasiliano Vitinho sarà schierato il nigeriano Musa. Risponderà la Stella Rossa di Belgrado con il portiere canadese Borjan alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata con il montenegrino Stojkovic a destra, Rodic a sinistra e il francese Le Tallec e Savic centrali della retroguardia. Jovicic e l'olandese Donald saranno i vertici arretrati di centrocampo, con Krsticic, il francese Ben Nabouhane e Radonjic di supporto all'unica punta di ruolo, Pesic.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Al 3-5-2 dell'allenatore bielorusso del CSKA Mosca, Goncharenko, sarà opposto il 4-2-3-1 del tecnico serbo della Stella Rossa, Milojevic. All'andata le due formazioni hanno pareggiato a reti bianche, con i serbi che pur sfavoriti hanno prodotto una prestazione gagliarda, trovandosi anche a sfiorare a più riprese il gol del vantaggio e riuscendo comunque nell'impresa, sempre preziosa nelle Coppe, di non subire gol in casa.

QUOTE E SCOMMESSE

Quote dei bookmaker per le scommesse decisamente favorevoli ai russi, con vittoria interna proposta a 1.70 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.60 la quota relativa al pareggio e Betclic a 5.75 la quota per l'affermazione esterna dei serbi. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Unibet propone a 2.48 l'over 2.5 e a 1.54 l'under 2.5.

