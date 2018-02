Carolina Kostner, pattinaggio figura/ Olimpiadi invernali PyeongChang 2018, l’azzurra è sesta

Carolina Kostner, pattinatrice italiana - LaPresse

Sesto posto per la nostra azzurra Carolina Kostner, dopo la prima esibizione nel pattinaggio artistico, gara di figura. L’altoatesina ha chiuso la propria prova con il punteggio di 73.15, complice una sbavatura di troppo che è costata cara alla stessa. I giudici hanno infatti penalizzato di cinque punti l’esibizione dell’italiana, per via di un errore in un triplo loop che ha visto Carolina costretta ad appoggiare la mano sinistra a terra, per evitare di cadere. Peccato perché un mese fa i giudici le avevano assegnato un punteggio più elevato in occasione degli Europei. «Va bene così – ha detto la pattinatrice a fine gara - quel che posso fare è cercare di fare il meglio, poi io non ho il controllo dei giudici. Non sono male in fondo 73 punti. Mi devo solo concentrare e non andare a toccare quell'argomento. L'atmosfera è bellissima, sentivo una calma dentro, m'è mancata forse la prontezza in quell'atterraggio».

IL BRONZO SI PUO’

La Kostner vede comunque il bicchiere mezzo pieno: «Il primo passo è fatto, far parte delle migliori del mondo in questo momento è una vittoria per me. È la mia quarta Olimpiade, con la consapevolezza di far parte delle migliori, tutto quel che verrà è una cosa in più». In testa vi sono le due atlete russe (entrambe senza bandiera), Alina Zagitova ed Evgenia Medvedeva, con un punteggio rispettivamente di 82.92 e 81.61, mentre la canadese Kaetlyn Osmond è attualmente al terzo posto con 78.87. Difficile, se non quasi impossibile, che la nostra Carolina possa andare ad insidiare le giovani russe, mentre per la medaglia di bronzo c’è ancora qualche possibilità. Ricordiamo che la prova in lungo è prevista nella giornata di venerdì prossimo, alle ore 02:00 in Italia.

