Casalmaggiore Schwerin/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Cev Cup - quarti)

Diretta Casalmaggiore Schwerin: info streaming video e tv. Le cremonesi tornano al Pala Radi per disputare il match di andata dei quarti di finale della Cev Cup 2017-2018.

21 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Casalmaggiore (LaPresse)

Casalmaggiore-Schwerin, diretta dagli arbitri Toni Ivkonic e Marcos Antonio Folgar Fraga, è la partita di volley femminile in programma oggi mercoledì 21 febbraio al Pala Radi di Cremona: fischio d’inizio fissato alle ore 20.30. La Pomì quindi torna protagonista sul continente, dove spera di rifarsi di tante ambizioni frustrate nel campionato nazionale: per le rosanero ecco quindi l’appuntamento con la partita di andata dei quarti di finale della Cev Cup. Di fronte al sempre caloroso pubblico di casa però la squadra di Lucchi dovrà affrontare le tedesche dello Schwerin, che pur vantano un ampio palmares anche in Europa.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la sfida di andata della Cev cup tra Casalmaggiore e Schwerin non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una probabile diretta streaming video del match. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di rimanere collegati ai profili social della Pomì per rimanere aggiornati su quanto accade al Pala Radi.

IL CONTESTO

La sfida di questa sera attesa alle ore 20.30 è senza dubbio un traguardo importante per la Pomì che in campionato ha registrato alterne fortune e di sicuro i risultati raccolti non rientrano nelle ambizioni delle cremonesi. L’approdo ai quarti di finale della Cev cup rappresenta infatti un’ottima valvola di sfogo per la squadra di Cristian Lucchi, dove ha recuperato anche maggior continuità nei risultati. Lo stato di forma però registrato dalle rosanero non è poi così eccellente, specie se lo confrontiamo con le tedesche. Considerando gli ultimi 10 match disputati Casalmaggiore ha infatti recuperato ben 4 KO e pure pesanti, ma tutti raccolti nel campionato di Serie A1. Diversi numeri invece per le tedesche dello Schwerin, che nella Bundesliga macinano un successo dopo l’altro. Sono infatti ben 10 le vittorie conseguite dalle ospiti al Pala Radi negli ultimi 10 incontri, di cui una solo arrivata al tie break e sempre nel campionato nazionale. Nonostante in differente biglietto da visita rimane comunque complicato definire un pronostico, anche se questa sera il Pala Radi potrebbe essere la marcia in più di Casalmaggiore.

