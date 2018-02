Florenzi alla Juventus?/ Calciomercato Roma: un amore iniziato con Conte

Florenzi alla Juventus? Calciomercato Roma: un amore iniziato con Conte. La Vecchia Signora sta pensando alla clamorosa idea di acquistare il tuttofare del club giallorosso

Florenzi, centrocampista Roma - LaPresse

Da qualche ora a questa parte, nelle menti degli abili dirigenti della Juventus, sta balenando una nuova idea di calciomercato. In vista della sessione della prossima estate, infatti, la società di corso Galileo Ferraris starebbe pensando al tuttofare della Roma, Alessandro Florenzi. Il giocatore giallorosso ha un contratto in scadenza al 30 giugno del 2019, e il club campione d’Italia in carica vorrebbe giocarsi alcune carte, per provare a portare a termine il colpaccio. Ad esempio, la Juventus offrirebbe un ingaggio e un progetto che la Lupa non può eguagliare, ed inoltre, la Roma potrebbe avere nuovamente necessità di cedere qualche pezzo pregiato a luglio, per rientrare nei soliti quanto fastidiosi parametri del fair play finanziario. Un amore, quello dei bianconeri nei confronti di Florenzi, che ha origini lontane, visto che il primo ad innamorarsene in casa bianconera, fu l’ex allenatore Antonio Conte.

SERVE UN TERZINO

L’attuale tecnico del Chelsea avrebbe infatti voluto il giallorosso da posizionare come esterno di centrocampo nel suo 3-5-2, o nel ruolo di terzino di destra per una difesa a quattro. Peccato però che la Roma lo abbia, all’epoca, ritenuto intoccabile, e lo stesso Florenzi, giallorosso da una vita, non abbia pensato minimamente al cambio di casacca. La situazione attuale è però un po’ diversa, e come è stato evidenziato durante il recente mercato di gennaio, nessuno sembra intoccabile in quel di Trigoria. Ovviamente, servirà un’offerta congrua, che dovrebbe avvicinarsi attorno ai 40/50 milioni di euro, soldi che comunque la Juventus non dovrebbe avere problemi a racimolare. Tra l’altro la Vecchia Signora necessita proprio di un calciatore da inserire sulla corsia di destra, tenendo conto che Lichtsteiner con grande probabilità saluterà Vinovo a fine stagione, e rimarrà in rosa il solo De Sciglio, che va a corrente alternata.

© Riproduzione Riservata.