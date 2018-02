Infortunio Mertens/ Lipsia-Napoli: l’attaccante belga nell’elenco dei convocati

Dries Mertens, attaccante Napoli - LaPresse

Piccolo infortunio per l’attaccante del Napoli, Dries Mertens. In occasione dell’allenamento odierno, il calciatore della nazionale belga ha subito una distorsione alla caviglia, un problema decisamente leggero che non ha impedito l’allenatore Maurizio Sarri a convocare appunto lo stesso calciatore in vista della sfida contro il Lipsia. Giovedì sera il Napoli giocherà in Germania il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, e il passaggio del turno sembrerebbe già compromesso dopo il 3 a 1 al San Paolo dei tedeschi, durante il match della scorsa settimana. Visto anche l’infortunio, e visto che il Napoli non sembra dare così importanza alla coppa, è molto probabile che alla fine Mertens parta dalla panchina, lasciando spazio al gioiello Ounas, tra l’altro in gol proprio all’andata.

MERTENS PARTE DALLA PANCHINA

Mandare in campo Mertens, rischiando una ricaduta, sarebbe solamente deleterio, tenendo conto che l’obiettivo principale della squadra allenata da Maurizio Sarri è giustamente il campionato. Il duello con la Juventus sta andando avanti ormai da inizio stagione, e attualmente il Napoli è sempre in vetta, a quota 66 punti, distanziato di una lunghezza dalla Vecchia Signora, che insegue a 65. Andiamo comunque a vedere l’elenco completo dei convocati del Napoli per la trasferta a Lipsia: in porta sono stati chiamati Reina, Rafael e Sepe. Per la difesa, invece, spazio ad Albiol, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly. Maggio, Tonelli. A centrocampo ci saranno Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski. Infine per l’attacco, oltre a Mertens, Callejon, Ounas e Insigne. Probabile che si opti per il seguente 11: Reina in porta, difesa a quattro formata da Maggio, Albiol, Tonelli e Mario Rui. Centrocampo con Rog, Diawara e Zielinski, e infine l'attacco con Ounas, Insigne e Callejon.

