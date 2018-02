Inter, Spalletti/ “Eravamo da 9, ora siamo da 4, Icardi vuole restare, il mio futuro è qui”

Inter, parla Spalletti: “Eravamo da 9, ora siamo da 4, Icardi vuole restare, il mio futuro è qui”. Le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri, rilasciate nell’intervista di stamane

Luciano Spalletti, tecnico Inter - LaPresse

L’Inter torna profondamente in crisi. Dopo la vittoria contro il Bologna, seppur sofferta, il club nerazzurro è capitolato nuovamente sotto i colpi del Genoa, facendo riaffiorare tutti i problemi che si pensava potessero essere stati superati. «Potrei considerare una prima parte del campionato da 9 e una seconda parte da 4 - dice Spalletti, allenatore dei nerazzurri, in un’intervista concessa stamane ai microfoni del Corriere dello Sport - ma il commento sotto sarebbe sempre lo stesso per entrambi i periodi: ho dato tutto quello che avevo ogni giorno». Uno Spalletti che secondo molti sarebbe già in discussione, visto che negli ultimi due mesi circa, è arrivata una sola vittoria, quella appunto con i rossoblu, con un rendimento peggiore rispetto a De Boer: «A fine anno si fanno gli “inventari” in tutte le aziende – le parole del tecnico di Certaldo sul suo futuro - e vengono fuori i numeri e le analisi che possono far cambiare idea a chiunque. Lavoro ogni giorno con il massimo impegno per poter restare all’Inter il più a lungo possibile, magari raggiungendo anche qualche risultato importante».

“ICARDI VUOLE RESTARE”

E a proposito del futuro, bisognerà capire se il capitano Mauro Icardi, avrà ancora addosso la casacca nerazzurra o meno, fortemente distratto dalle sirene del Real Madrid. A riguardo, però, Spalletti ha davvero pochi dubbi: «Perché dovrebbe restare all'Inter? Perché la maglia a righe gli sta meglio rispetto alle altre che sono tutte a tinta unita. E poi, avendolo conosciuto, è il carattere della persona a fare la differenza: lui non è di quelli che amano cambiare senza aver... lasciato il segno a livello di squadra». Infine, un commento su Rafinha, uno dei due giocatori sbarcati ad Appiano Gentile in occasione del recente calciomercato di riparazione. Il centrocampista di proprietà del Barcellona è di una qualità superiore alla media, e lo si è visto già in questi scampoli di gara disputati: «Cosa può dare alla squadra Rafinha? Intanto chiama “fratello” ogni compagno e già questo è esempio da seguire. Ma è soprattutto quando passa loro la palla che li tratta da veri fratelli. La qualità dei suoi passaggi è la dimostrazione di quanto sia capace di far migliorare l’Inter».

