Juventus, Khedira/ “Più forti del Napoli, noi abbiamo 20 giocatori, loro 11”

Juventus, parla Khedira: “Siamo più forti del Napoli, noi abbiamo 20 giocatori, loro 11”. Il centrocampista del club bianconero, manda delle frecciatine ai rivali partenopei

Sami Khedira, centrocampista Juventus - LaPresse

Non le manda a dire il centrocampista della Juventus, e della nazionale tedesca, Sami Khedira. L’ex Real Madrid ha parlato a margine di un evento Porsche, e nell’occasione ha detto la sua sulla lotta scudetto con il Napoli, bagarre che va avanti dallo scorso agosto ad oggi. Attualmente la Vecchia Signora è seconda, a quota 65 punti, con i partenopei in vetta, a 66. Una sfida che secondo Khedira vedrà però un vincitore: «Scudetto? Noi siamo più forti – le parole del centrocampista teutonico - è un testa a testa tra noi e loro, il campionato non è mai stato così eccitante. Per ora hanno un punto in più, ma noi abbiamo una squadra forte, non undici ma venti giocatori e il vantaggio che abbiamo è quello di aver vinto parecchi titoli e di non essere ancora soddisfatti. Abbiamo ancora fame».

IL FUTURO E LA SFIDA COL TOTTENHAM

Khedira sottolinea quindi la scarsità di rincalzi in casa Napoli, dove di solito giocano gli stessi undici, a differenza invece della Juventus, che dispone di una rosa molto più ampia, anche per via delle disponibilità economiche più importanti. Una rosa ampia che la Juventus sta dimostrando di avere proprio in queste settimane, viste le assenze di Bernardeschi, Cuadrado, Higuain e Dybala. Si parla anche del futuro di Sami, che non esclude un ritorno in patria: «Sono ancora relativamente giovane, ho ancora un paio di anni di contratto, ma un ritorno in Germania non lo posso escludere». Infine, un commento sulla sfida di Champions League contro il Tottenham, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale. A Torino è finita due a due, e a Londra la Juventus dovrà vincere o al massimo pareggiare per tre a tre se vorrà qualificarsi fra le prime otto d’Europa. Khedira però considera i giochi ancora aperti: «Le probabilità di passare il turno sono ancora 50-50. All’andata non abbiamo giocato bene e loro sono stati più bravi».

