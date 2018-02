Milan, Gattuso/ "Per arrivare in fondo all'Europa League serve fortuna nei sorteggi"

Milan, Gattuso: il tecnico dei rossoneri parla alla vigilia del ritorno contro il Ludogorets ed è convinto che per arrivare in fondo all'Europa League serva anche fortuna nei sorteggi.

21 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Milan, Gattuso - La Presse

Alla vigilia di Milan-Ludogorets ha parlato Gennaro Gattuso, convinto che i rossoneri possano davvero fare molto bene in Europa League. Il tecnico ha parlato anche della sua formazione: "Riccardo Montolivo dopo essere stato uno dei migliori in campo contro la Fiorentina è stato 5-6 partite senza giocare. Manuel Locatelli nell'ultimo mese ha giocato più di lui. Alterniamo tantissimo terzini e attaccanti in questo periodo. A centrocampo invece abbiamo cambiato molto meno". Difficile capire quali saranno le rotazioni anche se c'è da dire che soprattutto davanti potrebbe esserci una bella occasione per chi ha giocato meno. Non è da escludere poi che in porta possa giocare ancora uno tra Marco Storari e Antonio Donnarumma. Sicuramente però il Milan ha l'obiettivo di andare avanti e Gattuso costruirà una squadra che possa avere un suo equilibrio per continuare la striscia di risultati positivi collezionati in questo momento.

"Per arrivare in fondo all'Europa League serve anche fortuna nei sorteggi"

Gennaro Gattuso è pronto e vuole un Milan sempre pronto a raccogliere risultati davvero importanti. Ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League contro il Ludogorets. Il tecnico ha specificato: "Per arrivare in fondo all'Europa League serve anche fortuna nei sorteggi". Sicuramente le squadre forti presenti nel tabellone meglio incontrarle il più lontano possibile, sottolineando anche che ci troviamo ai sedicesimi e rispetto alla Champions League c'è un turno in più da giocare. E' un Milan però forte del bel 3-0 fuori e che potrà gestire le sue energie in vista di questo ritorno dove sarà possibile vedere anche un bel po' di turnover con tante novità in campo. Staremo a vedere se ci sarà una risposta dei bulgari che però dovrebbero compiere un vero e proprio miracolo per riuscire a passare il turno. Sicuramente però Gennaro Gattuso avrà ampio margine per gestire la sua squadra e la partita.

