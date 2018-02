Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live, medagliere, programma e italiani (oggi 21 febbraio)

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: risultati live, medagliere, programma di oggi 21 febbraio e italiani. Sette finali con buone speranze per l'Italia

21 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Olimpiadi invernali 2018: Sofia Goggia (LaPresse)

Le Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 oggi mercoledì 21 febbraio propongono un’altra giornata molto interessante, decisamente attesa anche per i colori italiani. Per la precisione, il medagliere dei Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchirà grazie ad altre sette finali, distribuite dalla notte fino al primo pomeriggio italiano. Si comincerà subito con il botto: alle ore 3.00 italiane ecco l’appuntamento con la discesa libera femminile, la gara regina dello sci alpino. L’attesa è altissima soprattutto per Sofia Goggia, che in Coppa del Mondo è al comando della classifica di specialità anche grazie alle due vittorie ottenute a Bad Kleinkirchheim e Cortina, senza dimenticare le possibilità delle altre azzurre in gara, cioè Federica Brignone, Nadia Fanchini e Nicol Delago, che ha vinto nelle prove il 'ballottaggio' con Johanna Schnarf, che era stata la migliore delle nostre in super-G. Nella prima parte della giornata coreana sarà assegnato anche un altro titolo, quello dello ski cross maschile del freestyle: per gli atleti in gara sarà una lunga giornata, che prenderà il via alle ore 3.30 e proseguirà senza sosta con i vari turni previsti fino alla finale, in programma alle ore 6.35. In gara ci saranno anche due azzurri, Siegmar Klotz e Stefan Thanei.

OLIMPIADI INVERNALI 2018: LE FINALI DI OGGI

Un altro momento molto atteso dell’intera spedizione italiana alle Olimpiadi 2018 è costituito dalla team sprint di sci di fondo maschile, dove schieriamo la fortissima coppia composta da Dietmar Noeckler e Federico Pellegrino, già argento nella gara individuale, che insieme vantano un argento e un bronzo mondiali e che hanno vinto a Dresda a gennaio l’ultima team sprint disputata in tecnica libera. Naturalmente non va dimenticata nemmeno la gara femminile che vedrà in gara la coppia azzurra formata da Greta Laurent e Gaia Vuerich, ma le speranze sono grandi soprattutto in campo maschile. Le gare inizieranno alle ore 9.00 con le semifinali femminili, seguite alle ore 9.44 dalle semifinali maschili. Per le due finali invece l’appuntamento sarà alle ore 11.00 in campo femminile e alle ore 11.30 per quanto riguarda gli uomini.

IL MEDAGLIERE DI PYEONGCHANG: LE SPERANZE ITALIANE

Per il medagliere dell’Italia saranno questi gli eventi più attesi per arricchire il bottino, tuttavia l’ultima parte della serata coreana sarà caratterizzata da altre tre finali. Grande protagonista il pattinaggio di velocità in pista lunga, che proporrà le due finali dell’inseguimento a squadre. Lo schema sarà simile a quello dello sci di fondo, anche se in realtà questa gara si ispira più all’inseguimento del ciclismo su pista: alle ore 12.00 via alle semifinali femminili, seguite dalle semifinali maschili a partire dalle ore 12.22. Ci saranno poi le finali prima per il bronzo e poi per l’oro in entrambi i settori: per le donne in programma alle ore 13.52 (bronzo) e 13.58 (oro), per gli uomini invece segnatevi le ore 14.11 (bronzo) e 14.17 (oro). Attenzione anche al bob, che proporrà le ultime due manche della gara femminile di bob a 2 (per le donne non c’è il bob a 4): la terza prenderà il via alle ore 12.40, appuntamento poi alle ore 14.00 con la quarta e decisiva manche. Tra gli altri eventi, in primo piano naturalmente il programma corto della gara femminile di pattinaggio femminile, che prenderà il via già alle ore 2.00 della notte italiana: Giada Russo sarà la quindicesima ad esibirsi, mentre per Carolina Kostner dovremo attendere ancora di più, perché sarà la ventinovesima e penultima.

L’ORARIO DELLE FINALI

Ore 3.00 Discesa libera femminile sci alpino

Ore 6.35 Ski cross maschile freestyle

Ore 11.00 Team sprint tl femminile sci di fondo

Ore 11.30 Team sprint tl maschile sci di fondo

Ore 13.58 Inseguimento a squadre femminile pattinaggio di velocità pista lunga

Ore 14.00 Bob a 2 femminile (4^ manche)

Ore 14.17 Inseguimento a squadre maschile pattinaggio di velocità pista lunga

