PAGELLE/ Shakhtar Donetsk-Roma: i voti della partita (Champions League andata ottavi - primo tempo)

Pagelle Shakhtar Donetsk Roma: i voti della partita di Champions League per l'andata degli ottavi. Protagonisti, migliori e peggiori: tutti i giudizi.

21 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Shakhtar Donetsk Roma (LaPresse)

Al Metalist Stadium di Kharkiv è in corso il match valido per l'andata degli ottavi di Champions League 2017-18 tra Shakhtar Donetsk e Roma, al momento il punteggio sorride alla squadra di Di Francesco che conduce per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo. Nonostante il clima glaciale i giallorossi si adattano ben presto alle estreme condizioni ambientali, sugli sviluppi di un corner Pyatov (6) blocca il pallone sulla linea neutralizzando il tentativo di Dzeko (6,5). Dall'altra parte i padroni di casa producono ben pochi pericoli con Ferreyra (5,5) che non trova mai il pallone davanti ad Alisson (6) mentre Marlos (6,5) da posizione defilata non riesce a impensierire l'estremo difensore brasiliano; Fred (6) ci prova dalla lunga distanza senza però inquadrare il bersaglio. Prima dell'intervallo ci pensa il solito Under (7) a portare in vantaggio la Roma con il quinto gol nelle ultime quattro gare ufficiali, assist di Dzeko che in questa maniera riscatta un primo tempo opaco e al di sotto dei suoi standard. Come se non bastasse lo svantaggio, lo Shakhtar deve fare i conti con l'infortunio di Kryvtsov (6) che appare piuttosto serio, la sua caviglia si è girata in maniera strana e lui è uscito dal campo in barella, contorcendosi dal dolore.



VOTO SHAKHTAR 5,5 - I padroni di casa stanno soffrendo le iniziative degli avversari e in zona tiro non si sono resi mai realmente pericolosi.

MIGLIORE SHAKHTAR: MARLOS 6,5 - L'unico che dà realmente la sensazione di potersi inventare qualcosa per sbloccare i suoi.

PEGGIORE SHAKHTAR: FERREYRA 5,5 - Non riesce mai ad arrivare sui palloni che i suoi compagni provano a mettergli a disposizione.

VOTO ROMA 6,5 - Per nulla intimoriti dal freddo e dal clima ostile, i giallorossi giocano con personalità e trovano meritatamente il vantaggio prima dell'intervallo.

MIGLIORE ROMA: UNDER 7 - Prosegue il momento d'oro del giovanissimo turco che firma la rete dell'1 a 0.

PEGGIORE ROMA: FLORENZI 5,5 - Recupera in extremis dall'influenza intestinale ma non è al meglio e fatica in mezzo al campo. (Stefano Belli)

