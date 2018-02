Perugia-Latina/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Serie A1)

Diretta Perugia-Latina: info streaming video e tv. Manca sempre meno ai play off scudetto e la Sir potrebbe archiviare oggi la prima posizione in classifica.

21 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Perugia (da facebook ufficiale)

Perugia-Latina, diretta dagli arbitri Alessandro Tanasi e Ubaldo Luciani, è la partita di volley maschile in programma per oggi mercoledì 21 febbraio 2018 al Pala Evangelisti: fischio d’inizio fissato alle ore 20.30. La capolista della Serie A1 torna quindi protagonista di fronte al proprio pubblico in quello che è l’ultimo turno infrasettimanale della stagione di Superlega. Il campionato è ormai agli sgoccioli benché siamo solo alla fine del mese di febbraio: oltre a questa 24^ giornata ne mancheranno appena due prima di dare la parola ai play off scudetto.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che questa partita di Serie A1 tra Perugia e Latina sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato appuntamento quindi alle ore 20.30 al canale Raisport, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video garantita tramite il servizio gratuito raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA PARTITA (da raiplay.it)

IL CONTESTO

Come abbiamo detto siamo ormai agli sgoccioli del campionato di Superlega ed è quindi tempo di verdetti. Da una parte infatti ecco Perugia, dopo l’ennesimo successo in campionato come in Champions League (contro il Fenerbahce, quinta vittoria di fila): per gli umbri il passaggio ai play off è assicurato. La Sir infatti è, fin dalle prime battute di questa stagione, ferma alla prima posizione e ora vanta alla vigilia di questo turno ben 63 punti e 9 distanze di sicurezza dalla Lube, seconda in classifica. Se mancassero i play off, per la squadra di Lollo Bernardi sarebbe già da scudetto in pratica, ma ora tutto potrebbe riaprirsi tra pochi giorni: ecco quindi che Perugia vuole presentarsi al meglio, vincendo già oggi. Completamente differente il bilancio di Latina che invece potrebbe aver già detto addio alla lotta per il titolo. La Top volley infatti vanta appena la 11^ posizione con ben 22 punti ma soprattutto ben 16 punti rispetto a Ravenna, che ora occupa l’ottava posizione, l’ultima valida per la qualificazione. Qualcosa non quadra in casa di Di Pinto che dall'inizio dell'anno non è mai riuscita a convincere pienamente, come ben raccontano anche le ultime ben 5 sconfitte di fila rimediate e nessuna di queste giocate al tie break.

