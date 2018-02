Probabili formazioni/ Atalanta Borussia Dortmund: diretta tv, orario, le notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Atalanta Borussia Dortmund: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. La Dea ci crede: tutti a disposizione di Gasperini in Europa League

21 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Atalanta Borussia Dortmund, Europa League (Foto LaPresse)

Atalanta Borussia Dortmund si gioca alle ore 21:05 di giovedì 22 febbraio: grande appuntamento al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove la Dea cerca il pass per gli ottavi di finale di Europa League 2017-2018. Nel ritorno dei sedicesimi l’Atalanta riparte dal 2-3 del Signal Iduna Park: partita splendida nella quale la squadra di Gian Piero Gasperini ha dimostrato ancora una volta di saper reggere tecnicamente ed emotivamente le grandi rivali europee. I due gol subiti a ribaltare l’esito della sfida rischiano di essere un problema, perchè gli orobici sono obbligati a vincere; tuttavia basta un semplice 1-0, l’Atalanta ha sempre vinto in casa in questa Europa League e quanto si è visto una settimana fa autorizza a sperare. Ecco allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Mapei Stadium, nel dettaglio delle probabili formazioni di Atalanta Borussia Dortmund.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Borussia Dortmund verrà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Europa League, sui canali della televisione satellitare: giovedì sera l’appuntamento è su Sky Sport 3 e Sky Calcio 1 (in questo caso il codice d’acquisto è 411553, per chi non è abbonato al pacchetto Calcio) e naturalmente tutti gli abbonati avranno la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

ATALANTA BORUSSIA DORTMUND

GLI 11 DI GASPERINI

Gasperini ha fatto turnover a Firenze, e di fatto ha rivelato la squadra che giocherà giovedì sera: cambia praticamente tutta la difesa con Gollini, Mancini e Palomino che vanno a sedersi, dentro Andrea Masiello e Rafa Toli - con Berisha tra i pali - che affiancheranno Caldara, la cui schiena sembra stare decisamente bene. Modifiche anche sulle fasce: giocano Hateboer e Spinazzola. Poi, ecco il dubbio: nell’assetto dell’andata l’Atalanta si è disposta con un centrocampista in più, mandando Ilicic a giocare al fianco di Alejandro Gomez e piazzando Cristante da trequartista tattico. La formula ha funzionato, ma stasera bisogna segnare: possibile allora vedere Petagna titolare, con Cristante più da mezzala e uno tra De Roon e Freuler in panchina. Forse l’olandese, visto che Freuler ha maggior capacità di far girare la squadra; tuttavia entrambi gli schieramenti sono validi e dunque Gasperini deciderà all’ultimo il suo undici. Di sicuro Gomez sarà in campo, perchè la sua fantasia e la sua leadership sono armi fondamentali per battere una squadra come il Borussia Dortmund; di sicuro vedremo Cristante, giocatore che in questa stagione è migliorato tantissimo negli inserimenti senza palla e potrà quindi sfruttare gli eventuali spazi che la difesa avversaria concederà, essendo squadra che gioca il pallone e spesso presenta una linea alta.

LE SCELTE DI STOGER

Rispetto al predecessore Bosz, Peter Stoger ha confermato il 4-3-3 che anche giovedì sera dovrebbe essere messo in campo; di fatto la formazione del Borussia Dortmund dovrebbe ricalcare quella che ha vinto 3-2 all’andata. Praticamente certa la presenza di Batshuayi come prima punta, con Pulisic che dovrebbe essere confermato a destra; dall’altra parte avere il dubbio tra Schurrle e Gotze è un grande lusso comunque la si guardi. Marco Reus, tornato al gol in Bundesliga, dovrebbe agire ancora da mezzala; di fatto il capitano “ruba” il posto a Nuri Sahin, a meno che il turco non sia titolare a scapito di un Weigl che comunque è in crescita costante, e ha le chiavi della squadra. L’altra mezzala è Gonzalo Castro, che rispetto agli altri non ha la stessa tecnica ma fa un lavoro di raccordo imprescindibile; difesa con Omer Toprak e Papastathopoulos da centrali, sulle corsie laterali vedremo Piszczek e Toljan mentre in porta andrà lo svizzero Burki, che ormai ha preso il posto da titolare soffiandolo a Weidenfeller, grande veterano della squadra e portiere nella finale di Champions League di ormai cinque anni fa. Un altro segno di una nuova generazione giallonera.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BORUSSIA DORTMUND: IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 15 De Roon, 37 Spinazzola; 4 Cristante; 72 Ilicic, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 28 Mancini, 6 Palomino, 21 Castagne, 8 Gosens, 9 Cornelius, 29 Petagna

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: -

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): 38 Burki; 26 Piszczek, 36 Omer Toprak, 25 Papastathopoulos, 15 Toljan; 27 Gonzalo Castro, 33 Weigl, 11 Reus; 22 Pulisic, 44 Batshuayi, 21 Schurrle

A disposizione: 1 Weidenfeller, 2 Zagadou, 24 Beste, 19 Dahoud, 8 Sahin, 10 Gotze, 9 Yarmolenko

Allenatore: Peter Stoger

Squalificati: -

Indisponibili: Durm, Schmelzer, Raphael Guerreiro, Rode, Kagawa, Philipp

© Riproduzione Riservata.