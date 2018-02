Probabili formazioni/ Lazio Steaua: diretta tv, orario, le notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Lazio Steaua: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre in Europa League. Dubbio per Simone Inzaghi: dentro i titolari o le seconde linee?

21 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Lazio Steaua, Europa League (Foto LaPresse)

Lazio Steaua Bucarest si gioca alle ore 19:00 di giovedì 22 febbraio, presso lo stadio Olimpico: è il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017-2018 e, come ormai siamo abituati a vedere, siamo ad una sola settimana dalla partita di andata. In Romania i biancocelesti hanno dominato, ma hanno perso 1-0 subendo un gol in un contropiede banale: significa che ora per qualificarsi agli ottavi avranno bisogno necessariamente di vincere, e dovranno anche farlo con due gol di scarto perchè un 2-1 o un 3-2 sarebbero favorevoli alla Steaua in virtù del maggior numero di gol segnati in trasferta. Con un 1-0 a favore della Lazio ovviamente si andrebbe ai tempi supplementari; andiamo allora a vedere cosa ha in mente Simone Inzaghi per questa partita e in che modo potrebbe far scendere in campo i suoi giocatori all’Olimpico, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Lazio Steaua Bucarest.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Steaua Bucarest verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del satellite a pagamento: appuntamento su Sky Sport 3 e Sky Calcio 1 (codice d’acquisto 411520) con la possibilità come al solito di assistere alla partita in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO STEAUA BUCAREST

I DUBBI DI INZAGHI

La Lazio ha giocato lunedì sera in campionato: resta il principale obiettivo quello dei biancocelesti che vogliono arrivare in Champions League. Da qui deriverà probabilmente la formazione che giocherà giovedì sera: nonostante la necessità di rimontare, Simone Inzaghi potrebbe presentarsi con gli stessi undici che hanno perso in Romania. Unica concessione forse l’ingresso da titolare di Felipe Anderson: il brasiliano potrebbe giocare come seconda punta al fianco di Caicedo, mentre Ciro Immobile dovrebbe trovare ancora spazio dalla panchina. Al momento però è davvero difficile capire se sarà così; anche Luis Alberto andrebbe inserito nell’equazione per esempio. La prima punta sarà Caicedo; spazio invece a Milinkovic-Savic e Murgia come mezzali, con Lucas Leiva che dovrebbe essere confermato al centro del campo con vantaggio su Parolo. Sulle corsie laterali Basta e Jordan Lukaku restano i favoriti; in difesa riposo possibile per De Vrij con Luiz Felipe a comandare una difesa nella quale, davanti al portiere Strakosha, dovremmo rivedere Martin Caceres e Bastos. A cambiare rispetto alla partita di andata potrebbe essere se non altro la panchina.

LE SCELTE DI DICA

Nicolae Dica non ha motivo di modificare una squadra che, nonostante non abbia brillato, ha portato a casa la vittoria; ecco perchè il suo 4-2-3-1 dovrebbe essere identico a quello presentato alla National Arena di Bucarest. Steaua in campo con Vlad tra i pali, protetto al centro da Planic e Gaman e dai terzini che saranno Benzar e Junior Morais; a centrocampo faranno soprattutto filtro e interdizione Nedelcu e Pintilii, il gioco dovrebbe svilupparsi più che altro sugli esterni dove Man e capitan Tanase dovranno essere bravi a dare una mano anche alla zona mediana, andando quasi a formare un 4-4-2 quando la Steaua sarà in ripiegamento avanzando invece il loro baricentro con il possesso palla. Sulla trequarti sarà Budescu a occuparsi di fare da raccordo tra i reparti; a lui anche il compito di supportare al meglio le iniziative dei due esterni che si lanceranno negli spazi e assistere Harlem Gnoheré, il matchwinner della partita di andata che ha dimostrato di essere un attaccante che da solo può tenere impegnato un intero reparto, e dal quale ancora una volta la Lazio si dovrà guardare.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO STEAUA: IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 27 Luiz Felipe, 22 M. Caceres; 8 Basta, 96 Murgia, 6 Lucas Leiva, 21 S. Milinkovic-Savic, 5 J. Lukaku; 20 Caicedo, 10 Felipe Anderson

A disposizione: 23 Guerrieri, 3 De Vrij, 26 Radu, 16 Parolo, 18 Luis Alberto, 7 Nani, 17 Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: D. Di Gennaro

STEAUA (4-2-3-1): 99 Vlad; 2 Benzar, 16 Planic, 25 Gaman, 12 Junior Morais; 6 Nedelcu, 5 Pintilii; 98 Man, 11 Budescu, 10 Tanase; 9 Gnoheré

A disposizione: 33 Stancioiu, 44 Enache, 15 Momcilovic, 23 Popescu, 80 Filipe Teixeira, 30 Tanase, 17 F. Coman

Allenatore: Nicolae Dica

Squalificati: -

Indisponibili: Alibec

© Riproduzione Riservata.