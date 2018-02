Probabili formazioni/ Lipsia Napoli: diretta tv, orario, le notizie live (Europa League, ritorno sedicesimi)

Probabili formazioni Lipsia Napoli: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Partenopei chiamati all'impresa per qualificarsi agli ottavi di Europa League

21 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Lipsia Napoli, Europa League (Foto LaPresse)

Lipsia Napoli si gioca giovedì 22 febbraio alle ore 19:00, presso la Red Bull Arena: è il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017-2018. I partenopei hanno bisogno di una vera impresa per qualificarsi: una settimana fa hanno perso 3-1 in casa venendo rimontati, e dunque gli ottavi di finale diventeranno una realtà solo con una vittoria con tre gol di scarto, oppure anche “solo” due a patto però di segnarne un minimo di quattro. Il vero punto interrogativo però è un altro: il Napoli continua la sua grande marcia verso uno scudetto che è il primo grande obiettivo, dunque questo sedicesimo di Europa League (arrivato dopo l’eliminazione dalla Champions) può essere visto come una sorta di “fastidio”, specialmente dopo il risultato dell’andata. Ovviamente questo condizionerà anche le scelte della formazione; e dunque andiamo proprio a vedere in che modo Sarri e il suo collega Ralph Hasenhuttl potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondito le probabili formazioni di Lipsia Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lipsia Napoli verrà trasmessa in diretta tv, come tutte le partite di Europa League, sui canali della televisione satellitare: giovedì sera l’appuntamento è su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2 (qui con codice d’acquisto 411531) e naturalmente tutti gli abbonati avranno la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA NAPOLI

LE SCELTE DI HASENHUTTL

E’ probabile che il Lipsia affronti questa partita con la stessa formazione che ha vinto una settimana fa al San Paolo: Ilsanker torna dalla squalifica ma dovrebbe comunque accomodarsi in panchina, perchè i titolari in mezzo al campo sono Kampl e Naby Keita. In difesa vedremo sempre la coppia formata da capitan Orban e Upamecano a protezione del portiere ungherese Gulacsi, con Laimer che sarà il terzino destro e Klostermann schierato a sinistra; i due formeranno le catene esterne con Sabitzer, talentino austriaco che si sta affermando sempre più, e Bruma che all’andata ha avuto il merito di segnare il gol che ha ribaltato la partita. Davanti potrebbe esserci una staffetta tra Yusuf Poulsen e Augustin; dovrebbe comunque essere ancora il danese a iniziare come titolare, con Timo Werner (doppietta al San Paolo) che farà ovviamente l’attaccante mobile. Se vogliamo un ballottaggio aperto c’è: Forsberg potrebbe prendere il posto di Bruma a sinistra, di fatto quella maglia sarebbe sua ma ultimamente lo svedese ha avuto qualche problema fisico che gli ha impedito di essere continuo. Dipenderà da quanto Hasenhuttl si fiderà del risultato maturato all’andata; qualora si senta sicuro di passare il turno, la formazione del suo Lipsia potrebbe essere diversa rispetto a quella di una settimana fa.

I DUBBI DI SARRI

Come già detto, la grande domanda di casa Napoli è se provare a prendersi la qualificazione oppure “darla su”: alcune scelte non cambieranno comunque, ma per esempio nel reparto offensivo il tentativo di rimonta potrebbe aprire allo schieramento del tridente titolare. Mertens dovrebbe comunque esserci: il belga all’andata era squalificato e probabilmente Sarri vorrà dargli campo domani sera, con Callejon che a quel punto si riposerebbe (dentro Ounas). Zielinski e Lorenzo Insigne si giocano una maglia sull’esterno sinistro: potrebbe essere ancora il polacco ad avere la meglio. A centrocampo quasi certamente vedremo Amadou Diawara in cabina di regia con Rog schierato su una delle due mezzali; dovrebbe esserci anche Hamsik che Sarri raramente toglie, il capitano proverà a suonare la carica ma potrebbe anche essere il primo a uscire nella ripresa, come spesso gli accade. In assenza dello slovacco giocherebbe Zielinski aprendo alla titolarità di Insigne nel tridente (oppure di Callejon); in difesa Tonelli e Koulibaly sono favoriti su Raul Albiol che ogni tanto ha bisogno di tirare il fiato, Maggio giocherà a destra e probabilmente a sinistra avremo Hysaj, perchè con l’infortunio di Ghoulam è necessario che Mario Rui giochi sempre in campionato, aprendo a scelte obbligate.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA NAPOLI: IL TABELLINO

LIPSIA (4-4-2): 32 Gulacsi; 27 Laimer, 4 Orban, 5 Upamecano, 16 Klostermann; 7 Sabitzer, 44 Kampl, 8 N. Keita, 17 Bruma; 9 Y. Poulsen, 11 Werner

A disposizione: 28 Mvogo, 6 I. Konate, 3 Bernardo, 24 Kaiser, 13 Ilsanker, 10 Forsberg, 29 Augustin

Allenatore: Ralph Hasenhuttl

Squalificati: -

Indisponibili: -

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 62 Tonelli, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 30 Rog, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 37 Ounas, 14 Mertens, 20 Zielinski

A disposizione: 22 Sepe, 33 Raul Albiol, 6 Mario Rui, 5 Allan, 8 Jorginho, 7 Callejon, 24 L. Insigne

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Chiriches, Ghoulam, Milik

© Riproduzione Riservata.