Probabili formazioni/ Milan Ludogorets: diretta tv, orario, le notizie live (Europa League)

Probabili formazioni Milan Ludogorets: diretta tv, orario, le novità live sugli schieramenti delle due squadre. Probabile turnover per Gattuso nel ritorno dei sedicesimi di Europa League

21 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Ludogorets, Europa League (Foto LaPresse)

Milan Ludogorets vale per il ritorno dei sedicesimi di Europa League 2017-2018: alle ore 21:05 di giovedì 22 febbraio, la partita del Giuseppe Meazza è una formalità per i rossoneri che hanno un piede e mezzo agli ottavi. L’andata di Razgrad è stata un trionfo: un 3-0 che ha messo in assoluta sicurezza la squadra di Gennaro Gattuso, che ora si può addirittura permettere di perdere con due gol di scarto. Vincere aiuta a vincere: il Milan è in un grande momento in campionato, ha agganciato il sesto posto e probabilmente, pur se il suo allenatore farà turnover, proverà a prendersi una vittoria anche questa sera e proseguire nel buon momento. Andiamo allora a vedere in che modo le due squadre potrebbero essere schierate in campo giovedì sera a San Siro, studiando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Milan Ludogorets.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Ludogorets è la partita che sarà trasmessa in chiaro: appuntamento dunque per tutti sul canale Tv8. Ovviamente poi, come tutte le partite di Europa League, la sfida di San Siro sarà anche sui canali della televisione satellitare. Giovedì sera l’appuntamento è su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2 (in questo caso il codice d’acquisto è 411542, per chi non è abbonato al pacchetto Calcio) e naturalmente tutti gli abbonati avranno la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LUDOGORETS

I DUBBI DI GATTUSO

All’andata Gattuso ha mandato in campo praticamente la formazione titolare; giovedì sera invece, visto l’esito di una settimana fa, dovrebbe dare spazio a tante delle sue seconde linee così da averle eventualmente pronte per i prossimi impegni di campionato, visto che questa squadra potrebbe addirittura puntare al quinto posto. In porta ci sarà comunque Gigio Donnarumma; sulle corsie si rivedono Abate e Antonelli, in mezzo possibile occasione per Musacchio mentre tra Bonucci e Alessio Romagnoli il secondo dovrebbe partire titolare. Centrocampo nel quale potrebbe giocare Kessie, che era squalificato in campionato; ancora ballottaggio aperto tra Montolivo e Lucas Biglia per il ruolo di playmaker davanti alla difesa, mentre logicamente Bonaventura - uno dei più utilizzati in questa stagione - dovrebbe riposare, favorendo così l’inserimento di un Locatelli che invece è stato sacrificato. Il tridente offensivo dovrebbe contare sulla presenza di André Silva, che in Europa League ha sempre dato il suo ampio contributo (soprattutto nei turni preliminari); dei titolari l’unico confermato dovrebbe essere allora Suso, perchè a sinistra tutto lascia intendere che a iniziare la partita sarà Borini (in gol all’andata) con Calhanoglu che si prenderà un meritato turno di riposo.

LE SCELTE DI DIMITROV

Volendo fare una partita comunque positiva sullo storico campo di San Siro, Dimitar Dimitrov potrebbe presentare una squadra molto vicina a quella di una settimana fa, se non addirittura identica: a cambiare potrebbero essere poche cose, per esempio l’ex Fiorentina Campanharo potrebbe avere un posto in mediana sostituendo Anicet mentre sulla trequarti uno tra Lukoki e Vura potrebbe dare campo a Wanderson, che fino a poco tempo fa era titolare in questa squadra. Per il resto però si gioca con i soliti: in porta Renan, davanti a lui la coppia centrale formata da Moti e Plastun con Cicinho e Lucas Sasha che saranno i due terzini. In mediana al fianco di Campanharo (o Anicet) ci sarà il capitano Dyakov; Marcelinho viaggia verso la conferma sulla trequarti (da capire eventualmente chi tra lui e Wanderson si allargherà sull’esterno), poi come detto uno tra Lukoki e Vura. Davanti a tutti, Swierczok sembra essere il favorito; anche qui però si attendono potenziali sorprese, pur se il Ludogorets non ha troppe alternative in questo settore del campo e potrebbe nel caso avanzare uno dei trequartisti a fare da riferimento offensivo per tutta la squadra.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LUDOGORETS: IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 22 Musacchio, 13 A. Romagnoli, 31 Antonelli; 79 Kessie, 18 Montolivo, 73 Locatelli; 8 Suso, 9 André Silva, 11 Borini

A disposizione: 90 An. Donnarumma, 2 Calabria, 17 C. Zapata, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: Storari, A. Conti, Kalinic

LUDOGORETS (4-2-3-1): 33 Renan; 4 Cicinho, 32 Plastun, 30 Moti, 8 Lucas Sasha; 10 Campanharo, 18 Dyakov; 88 Wanderson, 84 Marcelinho, 92 Lukoki; 70 Swierczok

A disposizione: 1 Broun, 2 Forster, 5 Terziev, 12 Anicet, 44 Goralski, 98 Kovachev, 93 Vura

Allenatore: Dimitar Dimitrov

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.