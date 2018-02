Probabili formazioni/ Shakhtar Donetsk Roma: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre in campo alla Metalist Arena. I giallorossi credono nella qualificazione

21 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Shakhtar Donetsk Roma, Champions League (LaPresse)

Shakhtar Donetsk Roma si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 21 febbraio, presso la Metalist Arena di Kharkiv: vincendo il loro girone i giallorossi hanno guadagnato il diritto a giocare in casa il ritorno degli ottavi di Champions League 2017-2018, e dunque in questa sfida di andata punteranno a fare risultato per rendere più agevole la corsa alla qualificazione. Lo Shakhtar, costretto da tempo ad emigrare dalla Donbass Arena distrutta dalla guerra, è però squadra da prendere con le molle; punta a una vittoria che la aiuti a eliminare i giallorossi come era accaduto sette anni fa. Storia diversa, visto che l’unico superstite nella squadra giallorossa rispetto ad allora è De Rossi; sia come sia la Roma parte con ottime possibilità e speranze, non solo per il girone eliminatorio che ha giocato ma anche per il periodo dal quale arriva. Andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo questa sera alla Metalist Arena, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Difficile pronosticare una squadra vincente: è lo Shakhtar Donetsk la squadra favorita per l’agenzia di scommesse Snai, ma anche questi bookmaker non sono troppo sicuri della cosa visto che le due quote sono piuttosto vicine. Quella per il segno 1 sulla vittoria della squadra ucraina vale 2,45 volte la posta; quella indicata sul segno 2, per il successo della Roma, ha invece un valore di 2,95. Partita che dunque si prospetta piuttosto equilibrata; il pareggio, per il quale dovrete come sempre giocare il segno X, vi permetterebbe di portare a casa una cifra pari a 3,25 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR DONETSK ROMA

LE SCELTE DI FONSECA

Passano gli anni, ma lo Shakhtar continua a essere a trazione fortemente brasiliana: dal centrocampo in su quattro dei sei titolari sono calciatori verdeoro e il quinto, la prima punta Facundo Ferreyra, è argentino. Taison si piazza sulla trequarti in posizione centrale, con Marlos che agisce sulla corsia destra e Bernard che invece si prende la mattonella a sinistra; nella cerniera mediana che protegge la difesa Paulo Fonseca schiera la qualità di Fred, abbinandola alla capacità di recuperare palla di Stepanenko che all’occorrenza può fare anche il difensore centrale. La difesa è sempre la stessa: Darijo Srna è ancora squalificato e allora la mattonella sulla destra se la prende Butko, al centro agisce la coppia formata da Ordets e Rakitskiy mentre sulla corsia sinistra Ismaily viaggia con grande vantaggio su Marcio Azevedo. In porta il veterano Pyatov; dalla panchina occhio soprattutto ai due trequartisti Dentinho e Kovalenko, quasi dei titolari aggiunti di questa squadra che ha tanta qualità e proverà a vincere la partita puntando soprattutto sul possesso palla e gli scambi in velocità.

GLI 11 DI DI FRANCESCO

Anche Eusebio Di Francesco sembra avere le idee piuttosto chiare: nella sua Roma la difesa non è in discussione e dunque ecco Florenzi a destra, Kolarov dall’altra parte e la coppia al centro con Manolas e Fazio che proteggono Alisson. Ormai si gioca con il 4-2-3-1: modulo nato per le emergenze e la coperta corta, ma con il quale i giallorossi hanno ritrovato smalto e gioco. Sono De Rossi e Strootman a piazzarsi davanti alla linea difensiva, anche se Lorenzo Pellegrini non parte battuto; Nainggolan, esattamente come lo scorso anno, si prende la posizione di trequartista a supporto di Edin Dzeko che sarà l’attaccante di riferimento. Sulle corsie sono in quattro per due maglie, anzi cinque se contiamo anche Schick che però dovrebbe fungere più che altro da alternativa al bosniaco; Defrel verosimilmente è l’ultimo nelle gerarchie, in questo momento l’intoccabile è un Cengiz Under letteralmente esploso nel rendimento e ora titolare a tutti gli effetti. La presenza del turco come esterno destro apre il ballottaggio di lusso tra Diego Perotti ed El Shaarawy: a Udine, in campionato, la scelta è ricaduta sul Faraone mentre questa volta il favorito sembra essere l’argentino.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR DONETSK ROMA: IL TABELLINO

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): 30 Pyatov; 2 Butko, 18 Ordets, 44 Rakitskiy, 31 Ismaily; 8 Fred, 6 Stepanenko; 11 Marlos, 7 Taison, 10 Bernard; 19 F. Ferreyra

A disposizione: 26 M. Shevchenko, 5 Khocholava, 66 Azevedo, 21 Alan Patrick, 34 Petryak, 74 Kovalenko, 9 Dentinho

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: Srna

Indisponibili: -

ROMA (4-2-3-1): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 16 De Rossi, 6 Strootman; 17 Cengiz Under, 4 Nainggolan, 8 Perotti; 9 Dzeko

A disposizione: 28 Skorupski, 25 Bruno Peres, 5 Juan Jesus, 7 Lo. Pellegrini, 23 Defrel, 14 Schick, 92 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Gonalons

