Probabili formazioni/ Siviglia Manchester United: quote, le ultime novità live (Champions League)

Probabili formazioni Siviglia Manchester United: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti della partita. Vincenzo Montella sfida José Mourinho negli ottavi di Champions League

21 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Siviglia Manchester United (Foto LaPresse)

Siviglia Manchester United va in scena alle ore 20:45 di mercoledì 21 febbraio: al Ramon Sanchez Pizjuan torna lo spettacolo della Champions League 2017-2018. Andata degli ottavi di finale: per Vincenzo Montella si tratta di un ritorno in questa competizione, perchè da allenatore aveva guidato la Roma nel ritorno degli ottavi contro lo Shakhtar Donetsk, una sfida ormai quasi chiusa. Qui invece si parte “da zero”: subentrato in corsa a Eduardo Berizzo, il tecnico partenopeo ha subito condotto il Siviglia alla finale di Coppa del Re ma sta tentennando in campionato, e ora fa il suo esordio in una doppia sfida difficile. Il Manchester United lotta per il secondo posto in Premier League, ed è qui grazie alla vittoria del girone ma soprattutto a un’Europa League conquistata lo scorso maggio. José Mourinho punta alla terza Champions League con tre squadre diverse: ha la squadra per farlo, anche se non è il principale favorito. Ora vediamo in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Sanchez Pizjuan per la partita di questa sera - già determinante per la qualificazione ai quarti - analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Siviglia Manchester United.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita interessante e incerta questa Siviglia Manchester United: secondo l’agenzia di scommesse Snai che ha fornito le quote, a essere favoriti sono i Red Devils: per il segno 2 sulla loro vittoria infatti siamo ad un valore di 2,50 contro il 3,00 che accompagna il segno 1 per l’affermazione degli andalusi. Comunque sfida equilibrata; con il pareggio, per il quale come sempre dovrete giocare il segno X, il vostro guadagno sarebbe di 3,15 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA MANCHESTER UNITED

I DUBBI DI MONTELLA

Montella ha varietà di scelte per la sua formazione: il Siviglia sarà in campo con il 4-2-3-1 nel quale Jesus Navas è ormai adattato a terzino destro, dall’altra parte indisponibile Layun (ha giovato il girone con il Porto) e allora spazio a Escudero, mentre in mezzo Mercado e Lenglet viaggiano favoriti su Daniel Carriço. I due in mediana dovrebbero essere N’Zonzi e Banega, con Guido Pizarro che sarà una soluzione dalla panchina; poi tanta qualità nel reparto avanzato, dove Pablo Sarabia e Muriel sono gli esterni e Franco Vazquez il favorito da trequartista, anche perchè Nolito ha un problema all’inguine e non sarà della partita. Da valutare invece Ganso per la panchina, anche se finora ha giocato appena 31 minuti in Champions League; davanti a tutti ci sarà Ben Yedder, bomber del Siviglia in questa competizione. L’alternativa è Muriel da prima punta con l’inserimento di Joaquin Correa qualche passo indietro, ma difficilmente Montella rinuncerà all’attaccante francese. Potrebbe essere una soluzione per la panchina anche Sandro Ramirez: cresciuto nel Barcellona, è reduce da una grande stagione con il Malaga e ha giocato la prima parte di questa annata con l’Everton, dunque in Europa League.

LE SCELTE DI MOURINHO

Tanti infortunati in casa Manchester United: José Mourinho però ha fatto riposare i suoi titolar in FA Cup e dunque avrà giocatori freschi per questa sfida. In difesa si potrebbe rivedere Bailly: l’ivoriano può fare coppia in mezzo con Smalling, anche se l’assetto più probabile è quello con Marcos Rojo schierato in mezzo e Ashley Young che viene dirottato a sinistra, lasciando invece la corsia destra ad Antonio Valencia. Darmian dunque dovrebbe andare solo in panchina; in mediana dovrebbe essere premiata la soluzione fisica, dunque con Pogba che crea gioco ma è pronto anche a lanciarsi negli spazi mentre Matic raccoglie legna badando maggiormente all’interdizione. Non dovrebbe cambiare rispetto al solito il reparto avanzato: la grande novità è ovviamente Alexis Sanchez, che può essere schierato come trequartista centrale alle spalle di Romelu Lukau. In questo modo saranno preservate le due corsie laterali, sulle quali ci saranno come sempre Lingard e Martial; si accomoda in panchina Mata, un lusso come alternativa da utilizzare nel secondo tempo grazie alla sua capacità di spaccare la partita. Niente da fare per il giovane Rashford, così come per Ander Herrera e Fellaini oltre ovviamente a Zlatan Ibrahimovic, ormai ai box da tempo.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA MANCHESTER UNITED: IL TABELLINO

SIVIGLIA (4-2-3-1): 1 Sergio Rico; 16 Jesus Navas, 25 Mercado, 5 Lenglet, 18 Escudero; 15 N’Zonzi, 10 Banega; 17 Sarabia, 22 F. Vazquez, 20 Muriel; 9 Ben Yedder

A disposizione: 13 David Soria, 6 Carriço, 14 G. Pizarro, 7 Mesa, 11 J. Correa, 19 Ganso, 23 Sandro Ramirez

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: -

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): 1 De Gea; 25 A. Valencia, 12 Smalling, 5 Rojo, 18 A. Young; 6 Pogba, 31 Matic; 14 Lingard, 7 A. Sanchez, 11 Martial; 9 R. Lukaku

A disposizione: 20 S. Romero, 36 Darmian, 3 Bailly, 2 Lindelof, 23 Shaw, 16 Carrick, 8 Mata

Allenatore: José Mourinho

Squalificati: -

Indisponibili: Ander Herrera, Fellaini, Rashford, Ibrahimovic

© Riproduzione Riservata.