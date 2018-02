Prostejov Conegliano/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League femminile)

Diretta Protejov Conegliano: info streaming video e tv. Le pantere volano in Repubblica ceca per mettere al sicuro il passaggio del turno in Champios League.

21 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Conegliano (da twitter)

Prosetjov-Conegliano, diretta dagli arbitri Stephan Grieder e Salvis Kurtiss, è la partita di volley femminile in programma per oggi mercoledì 21 febbraio: fischio d’inizio atteso alle ore 17.00 presso lo Sport Centrum in Repubblica Ceca. Nuova trasferta per le pantere di Mencarelli che dopo la delusione in Coppa Italia sperano quindi rifarsi in terra ceca nella Champions League. La prospettiva di certo è la migliore: l’Imoco dopo tutto si presenta in campo in piena forma e con tanta voglia di rivalsa in una delle competizioni che più sta premiando le gialloblu in stagione, visto anche il primo gradino della classifica.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che, come per tutte le altre partite della Champions League di volley femminile, anche la sfida tra Prostejov e Conegliano sarà visibile in diretta tv su Sky, che ne ha acquisito i diritti esclusivi. La partita quindi sarà disponibile dalle ore 17.00 al canale Fox Sprt HD al numero 204 del telecomando: diretta streaming video confermata per tutti gli abbonati tramite il servizio Sky Go.

IL CONTESTO

Sulla carta, la sfida tra Prostejov e Conegliano appare apertissima visto che entrambe le formazioni si presenteranno in campo oggi in Repubblica ceca al top della condizione. Numeri alla mano vediamo infatti che Conegliano volerà a Prostejov avendo alle spalle ben 4 successi di peso registrati negli ultimi 5 incontri disputati. Unica macchia nel curriculum delle pantere è la finale persa pochi giorni fa per 3-1 nella Coppa Italia con Novara, campionessa in carica d’Italia: a conti fatti però il KO potrebbe solo che rilanciare al massimo le ragazze di Mencarelli.

Palmares interessante anche per le ceche, che oggi approfitteranno del fattore campo: il Prostejov dopo tutto arriva a questo quinto turno della Champion League com ben 4 successi rimediati negli ultimi 5 appuntamenti. L’unica sconfitta registrata per le padroni di casa risale al precedente turno della prima coppa europea: in Repubblica Ceca si dovettero arrendere per 3-0 al Novara e di sicuro c’è voglia di rivalsa contro la seconda squadra italiana nel girone. Va però fatta una precisazione prima di dare la parola al campo: se entrambi i club al momento primeggiano nei rispettivi campionati va anche detto che quello ceco risulta decisamente meno competitivo della Serie A1 italiana. Le pantere quindi sono le favorite d’obbligo anche se ovviamente non potranno permettersi molte disattenzioni oggi in campo.

